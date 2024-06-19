6月初，法国、德国和英国正式向国际原子能机构理事会提交决议，谴责伊朗对其核武器计划的升级。在这份由“欧洲三驾马车”共同提出的决议中，呼吁伊朗与国际原子能机构合作，并要求该国对在未申报地区存在的铀痕迹情况做出解释。

国际原子能机构早些时候的一份报告称，伊朗已迅速在其福尔多工厂安装了额外的浓缩铀离心机，并已开始安装其他离心机。一周前，该机构理事会通过了一项决议，批评德黑兰缺乏与联合国核监督机构的合作。因此，伊朗的行为被认为是对这一决议的回应。

而在接受哈萨克国际通讯社（Kazinform）记者的采访时，伊朗驻哈萨克斯坦大使阿里·阿克巴尔·乔卡尔指出，伊朗从未停止与国际原子能机构的合作，西方国家关于伊朗加强核武器的言论有些言过其实。

- 统计数据显示，伊朗一直与国际原子能机构保持高水平合作。五个西方国家与伊朗就该国核计划进行了多年的谈判，最终达成了一项全面的行动计划，即 2015 年的“联合全面行动计划”(JCPOA)。安理会第 2231 号决议也反映了这一点。由于这项协议，各国得出的结论是，国际社会对伊朗核计划没有任何疑问。随着特朗普上台，美国单方面退出该协议，就出现了这样的情况。应该指出的是，伊朗从未停止过与国际原子能机构的合作，而且这种合作仍在继续。- 大使说。

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

伊朗大使表示，伊朗为恢复和振兴“联合全面行动计划”(JCPOA)做出了很多努力。然而，这些尝试并没有得到西方国家的回应。

- 即便上述三个西方国家做出了这种举动，但伊朗仍然在继续腿精寻求合作的路线。我国的每一次行动，都会向国际原子能机构和国际社会进行通报（例如对伊朗铀浓缩百分比水平的公示）。现在，一些国家正在回到9~10年前的状态，试图寻找利用这一问题来施加政治压力的方法，并把国际原子能机构变成了用于达成自己政治目的的工具。- 阿里·阿克巴尔·乔卡尔说。

伊朗大使强调，该国有自己的核能发展计划，其所有的浓缩铀均只为和平目的使用。

- 作为国际原子能机构的成员，对于我国如何以及在何处使用铀的问题似乎变得非常微妙。即便面对来自以色列对伊朗的直接威胁，伊朗的铀浓缩活动依然是出于和平和安全目的的。浓缩铀具有广泛的用途，在伊朗，它被用于农业科学发展以及治疗癌症的核医学。- 伊朗大使说。

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今年6月5日，由35个国家组成的国际原子能机构理事会通过一项决议，呼吁伊朗加强与该组织的合作，取消针对国际核查人员的禁令。该决议由英国、法国和德国提出，批评伊朗缺乏与该机构的合作。 20个国家支持，俄罗斯和中国两国反对，12个国家弃权。

德黑兰则批评西方国家此举“仓促且不恰当”，并认为该决议“将不可避免地对外交互动和建设性合作进程产生有害影响”。伊朗同时呼吁国际原子能机构不要屈服于西方国家的压力。

据国际原子能机构理事会称，伊朗是目前国际上唯一一个没有核武器且铀浓缩度达到60%的国家。

【编译：木合塔尔·木拉提】