驻土库曼斯坦大使向别尔德穆哈梅多夫总统递交国书

诺海耶夫大使首先转达了哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫对土库曼斯坦总统谢尔达尔·别尔德穆哈梅多夫及土库曼斯坦民族领袖、人民委员会主席库尔班古力·别尔德穆哈梅多夫的热情问候。

土库曼斯坦总统谢尔达尔·别尔德穆哈梅多夫也请诺海耶夫大使转达他对哈萨克斯坦领导人的诚挚问候，并强调两国之间的友好睦邻关系具有长期且战略性的特点。

双方就当前双边关系及未来发展前景交换了意见。双方对两国关系的发展现状表示满意，并强调，基于共同的文化和历史价值观，哈萨克斯坦与土库曼斯坦已建立了牢固的合作基础，堪称国与国之间伙伴关系的典范。

双方特别强调了在联合国、欧安组织、经合组织以及独联体等国际和区域组织框架内的合作取得的积极成果。双方指出，在区域机制平台内，特别是中亚国家元首磋商会议和“中亚+”新模式下，两国的协调合作取得了显著成效。

在讨论经贸关系时，别尔德穆哈梅多夫重申土方愿进一步加强与哈萨克斯坦在这一领域的合作。双方一致认为，两国丰富的自然资源和优越的地理位置为在能源和交通领域开展互利合作提供了广阔的机遇。

在谈到人文交流时，别尔德穆哈梅多夫强调了加强两国人文交流的重要性，并特别提到土库曼斯坦今年正在大规模庆祝土库曼人民伟大诗人、思想家马赫图姆库里·弗拉吉诞辰300周年的活动。他指出，最近在阿什哈巴德新近开设的马赫图姆库里·弗拉吉文化公园内，竖立了著名哈萨克作曲家库尔曼哈兹·萨格尔拜吾勒的雕像，这进一步体现了两国文化交流的深度和广度。

会谈结束时，努尔兰·诺海耶夫大使表示，他将致力于进一步发展两国传统友谊，全面拓展互利合作。

会谈结束后，哈萨克斯坦大使向土库曼斯坦独立纪念碑敬献了花篮，以示尊重和友谊。

【编译：阿遥】