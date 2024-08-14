哈萨克斯坦大使拜会韩国国会议长 讨论深化双边合作

在会谈中，阿热斯坦诺夫首先祝贺禹元植当选韩国立法机关负责人，并高度评价其作为哈萨克斯坦—韩国友好议员小组组长，多次访问阿斯塔纳、阿拉木图和奇姆肯特，为促进双边关系发展所做出的重要贡献。

禹元植强调了哈萨克斯坦与韩国之间高水平政治对话和全面战略伙伴关系的快速发展。他特别感谢托卡耶夫总统于2021年决定归还韩国名将洪范图的遗骸，并对两国在文化和教育领域的合作表示满意，特别是哈萨克斯坦阔尔库特阿塔大学在首尔科技大学的帮助下成立了人工智能学院。

双方指出，根据去年的数据，韩国是哈萨克斯坦的第四大贸易伙伴和第五大投资来源国。目前，两国每周有15个航班往返，促进了旅游业的快速发展（阿拉木图-首尔13个航班，阿斯塔纳-首尔2个航班）。

两国之间已经有多个成功的经济合作项目，包括起亚和现代汽车工厂、SK Ecoplant参与建设的大阿拉木图环道项目、Doosan集团在突厥斯坦州建设的1吉瓦燃气轮机电站，以及在阿拉木图开设的多家CU便利店等。

会谈结束时，双方一致同意继续对话，以进一步加强哈萨克斯坦和韩国之间的建设性合作。

【编译：阿遥】