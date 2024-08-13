哈萨克斯坦大使会见埃及部长 倡议共同保护马穆鲁克千年古迹

双方在会谈中确认了致力于在未来几年内推动两国关系全面快速发展的意愿。

近年来，前往埃及旅游的哈萨克斯坦游客数量逐年增加，埃及的沙姆沙伊赫已成为重要的度假胜地。哈萨克斯坦方面表示，愿为来自埃及的游客提供热情接待。目前，全球82个国家的公民可以免签证进入哈萨克斯坦，国际航班网络覆盖29个国家的108条航线。

据哈萨克斯坦交通部民航委员会数据，哈萨克斯坦与埃及之间的航班数量已达到每周30班，并计划增至48班。阿斯塔纳航空、SCAT航空、FlyArystan、埃及航空、红海航空及尼罗河航空每年通过阿拉木图、阿斯塔纳、阿特劳、阿克托别和库斯塔奈机场运送超过19万名游客前往埃及旅游地区。

在会谈中，哈萨克斯坦大使还借此机会邀请埃及旅游和文物部长作为贵宾出席将于9月8日至13日在阿斯塔纳举行的第五届世界游牧民族运动会。预计届时将有来自100多个国家的约4000名运动员参加这项盛会，同时将吸引超过10万名游客前往哈萨克斯坦首都观赛。

双方指出，哈萨克斯坦和埃及在数个世纪以来一直共享着丰富的历史和文化遗产。此外，双方还讨论了共同保护在古埃及土地上由我们的光荣祖先——钦察-马穆鲁克所建造的150多处古代遗址的相关事宜。

值得一提的是，哈萨克斯坦大使馆目前正在与埃及曼苏拉大学的马穆鲁克研究学者合作，为游客制定一份详细的旅游路线图。

Фото: пресс-служба МИД РК

【编译：达娜】