哈萨克斯坦驻华大使会见亚投行行长 探讨深化双边合作

在会谈中，双方围绕哈萨克斯坦与亚投行在多个领域的合作进行了深入交流，并就未来发展方向展开讨论。

努雷舍夫指出，哈萨克斯坦是首批支持亚投行成立的国家之一，始终高度重视该机构在推动可持续基础设施发展方面的作用。他表示，哈方愿进一步拓展与亚投行的合作规模，积极参与联合项目。

金立群高度评价哈萨克斯坦在亚投行创立与发展过程中发挥的重要作用，尤其是其作为创始成员国的地位。他提到，自2023年5月与哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫会晤以来，双方合作持续深化，交流日益密切。目前，亚投行正在审议哈方提出的一系列新倡议，并愿为相关项目的推进提供全力支持。

会谈结束时，金立群对哈萨克斯坦驻华使馆为推动双方合作所作出的积极贡献表示感谢，并对两国在亚投行框架下伙伴关系的稳步发展前景表示乐观。

【编译：阿遥】