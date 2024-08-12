哈萨克斯坦驻华大使会见中国商务部外贸发展局局长

会谈中，中方详细介绍了当前中国在促进外贸方面的政策现状和发展前景，并介绍了一系列旨在深化经贸交流的多边活动计划。刘殿勋还透露了中方关于2024年8月23日至25日在阿斯塔纳举办的第十九届哈萨克斯坦中国商品展的筹备情况，特别提到了展会期间将为具有高出口潜力的哈萨克斯坦产品设立专门展区的相关工作。中方还表示，愿意在哈萨克斯坦和中国境内共同举办各类合作活动，以进一步推动双边贸易的发展。

努雷舍夫则介绍了哈萨克斯坦政府为促进与中国贸易所采取的各项措施，并对通过共同举办活动以推动贸易合作的提议表示支持。他还强调了近年来哈中双边贸易的快速增长，2023年双边贸易额创下了410亿美元的历史新高。大使指出，为保持这一增长势头，双方应为企业创造有利条件，继续举办各类展览和会议，促进两国商界之间的交流，扩大商品类别，推动贸易额进一步提升。

会谈最后，刘殿勋邀请哈方参加将于2024年9月25日在浙江杭州举行的“第三届全球数字贸易展”，他表示，此次活动将为双方在电子商务领域的合作提供新的契机。

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中国商务部外贸发展局成立于2003年，隶属于中国商务部，主要负责执行国家外贸和经济政策，提供与外贸发展相关的公共服务，并通过在国内外组织大型经贸交流活动和展览，促进外国企业与中国的合作。此外，外贸发展局还专注于开展业务培训和促进进出口的专项工作。

值得一提的是，第十九届哈萨克斯坦-中国商品展将于2024年8月23日至25日在阿斯塔纳的EXPO国际展览中心举行，今年的展览面积将达到6000平方米。

【编译：达娜】