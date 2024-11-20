塞浦路斯驻哈新任大使向副外长递交国书副本

会谈中，塞浦路斯新任大使向哈萨克斯坦副外长递交了国书副本。

双方就两国合作的优先方向，以及根据塞浦路斯外交部长康斯坦丁诺斯·孔博斯 2024 年 3 月正式访问阿斯塔纳期间达成的双边协议，建立政治对话和扩大经贸合作的重要性进行了讨论。

瓦西连科欢迎塞浦路斯领导人决定在哈萨克斯坦开设大使馆，并表示相信该馆将为哈塞关系进一步发展发挥重要作用。

此外，双方还谈到了两国尊重《联合国宪章》的义务，并讨论了根据该文件在世界组织的主持下解决塞浦路斯问题的重要性。

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最后，塞浦路斯外交官对哈方的热情接待表示感谢，并重申将尽一切努力加强两国合作。

数据显示，2024年1-9月，两国贸易额达610万美元（出口520万，进口91.86万），较2023年同期增长5倍，即160万美元（出口24.36万，进口-140万）。 2005年以来，塞浦路斯对哈萨克斯坦直接外国投资额超过45亿美元。截至2024年11月1日，哈萨克斯坦境内注册了60家哈塞合资企业。

【编译：小穆】