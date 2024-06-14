哈萨克斯坦大使访问俄罗斯阿尔泰边疆区

会谈期间，双方就双边合作等一系列问题进行了讨论。

哈萨克斯坦是阿尔泰边疆区对外贸易的最大伙伴，占据了该地区对外贸易额的三分之一以上。近五年来，该地区农业原材料和食品领域的出口就增长了六倍。同时，当地主要自哈萨克斯坦进口从轧材、钢铁和铝产品等工业产品到蔬菜、水果和糖果的各类产品。

会谈中，双方就进一步开发合作潜力进行了讨论，特别是着重关注了推动物流运输领域合作的问题。

教育也是双方合作的重点领域。目前当地有1800多来自哈萨克斯坦的留学生。哈萨克斯坦与阿勒泰边疆区政府间总计签署了与教育相关的27项协议。双方每年定期举行各种学术研讨会和教学活动。

Фото: Сыртқы істер министрлігі

访问框架下，达乌然·阿巴耶夫还会见了当地的哈萨克族裔社区代表。目前有超过5500多名哈萨克族生活在阿尔泰边疆区。

哈萨克斯坦驻俄罗斯大使还出席了巴尔瑙尔市的哈萨克斯坦名誉领事馆的开幕式。大使指出，相信名誉领事馆将成为进一步推动合作、加强联系的兼顾桥梁。当地哈萨克族商人卡纳特·瑙尔扎利耶夫成为哈萨克斯坦共和国驻该地区的名誉领事。

【编译：木合塔尔·木拉提】