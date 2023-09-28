新任哈驻越南大使向武文赏主席呈递国书

会谈时，哈纳特·图穆什大使对哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫今年8月对越南进行正式访问所受到的热情欢迎表示感谢，并向武文赏主席介绍了哈萨克斯坦国家元首在今年9月1日发布的国情咨文中提出的主要改革任务。武文赏主席对托卡耶夫总统旨在推动哈萨克斯坦全面发展和现代化的重大改革给予高度评价。

哈纳特·图穆什还介绍了哈萨克斯坦担任突厥国家组织主席国相关工作，并提出加强突厥国家组织与东南亚国家联盟合作的建议。双方一致认为，充分发挥和不断提升中间走廊的过境运输和多式联运潜力至关重要。

此外，哈纳特·图穆什还转达了托卡耶夫总统对于越南国家主席将于2024年6月访问哈萨克斯坦并参加阿斯塔纳国际论坛的邀请。武文赏对于这一邀请表示感谢，并认为托卡耶夫总统决定任命一位经验丰富的外交官担任哈萨克斯坦驻越南大使是一个重要的信号。他还强调了加强哈越政府间委员会工作的重要性。

会谈在热烈友好的气氛中进行，双方一致认为，未来几年双边关系将达到新的质量水平。

【编译：阿遥】