约旦驻哈大使：我们对哈萨克斯坦的任何提议都持开放态度

记者：尊敬的奥马里大使，哈萨克斯坦和约旦建交已逾30多年，期间签署了30多项双边协议。您如何看待两国关系的发展？

大使：自1993年两国建交以来，约旦和哈萨克斯坦领导人一直致力于加强双边关系。2007年，两国互设大使馆，经济、文化和政治联系成为双边关系的主要推动力。阿卜杜拉二世国王阁下曾七次对哈萨克斯坦进行国事访问。两国在许多国际问题上，包括中东和平进程、和平共存原则以及在国家舞台上以联合国安理会决议为准相互提供支持等方面，均持相同立场。我还想特别指出，阿卜杜拉二世国王于2019年9月25日在纽约出席联合国大会期间与哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫会晤。

记者：今年上半年，哈萨克斯坦与约旦的贸易额为480万美元。虽然不算多，但总体趋势向好。您如何看待两国经贸合作的前景和机会？

大使：自去年9月我就任大使以来，我发现两国在合作方面有很多新的机遇。目前，两国都高度重视矿业、贸易、能源和高等教育等领域的合作。约旦有许多产品可以出口到哈萨克斯坦市场，并有望受到欢迎，例如药品、先进技术、纺织品、磷酸盐和钾肥、水果、蔬菜、橄榄油以及死海产品。我想强调，约旦对来自哈萨克斯坦的任何提议都持开放态度。我相信，在阿卜杜拉二世国王和托卡耶夫总统的领导下，两国合作前景广阔。两位元首多次通过电话沟通，并在纽约会晤，一致同意优先发展双边关系，这表明约旦高度重视与哈萨克斯坦的关系。

记者：两国间设有政府间委员会和哈萨克斯坦-约旦议会友谊小组。您认为这些组织对两国在各个领域的合作有什么影响？

大使：在约旦和哈萨克斯坦政府高级官员的会晤中，双方就扩大双边贸易进行了重要讨论。今年12月，第五届联合政府间委员会会议和联合商务会议将在安曼举行，会议旨在加强贸易和投资关系，并更新先前的协议。双方将讨论克服贸易壁垒的问题，包括降低运输物流成本和开通两国之间的直飞航线。我相信，为充分利用两国旅游业潜力而采取的措施将取得积极成效。我曾与哈方高级官员讨论过增加约旦和哈萨克斯坦旅游市场收益的建议。我们希望未来能有更多的哈萨克斯坦游客前往约旦，特别是游览联合国教科文组织世界遗产名录中的佩特拉古城。

目前，两国正在商讨签署互免签证协议。约旦当局已经为包括哈萨克斯坦公民在内的多个国家公民提供了落地签证。此外，约旦内政部去年启动了电子签证系统，这对于简化双向人员和货物流动来说是个利好消息。同时，我们也在讨论开通约旦和哈萨克斯坦之间的直航航线。

记者：哈萨克斯坦有哪些领域能够吸引约旦企业家的兴趣？

大使：约旦在可再生能源、化工、制药和轻工业等领域具有很高的工业发展水平。我们希望在这些领域与哈萨克斯坦开展投资合作和经验交流。同时，哈萨克斯坦在采矿业和核能领域的发展也非常出色，哈方可以与我们分享这些领域的经验，并考虑共同投资相关项目。消除两国经济联系的障碍，如缺乏直达交通，将为双方带来巨大的机遇。我们正在努力解决这些问题。

记者：请谈谈两国之间的文化和人文交流。

大使：在约旦，一些教育机构，包括约旦大学的部分院系，都以伟大学者阿布·纳斯尔·阿尔·法拉比的名字命名。约旦还举办了几次活动，以纪念伟大的哈萨克诗人阿拜·库南巴耶夫诞辰175周年。安曼的一条街道和一所大学图书馆也以阿拜的名字命名。教育合作是约旦和哈萨克斯坦快速发展的一个领域。哈萨克斯坦有大约300名约旦学生在四所大学学习。哈萨克斯坦在教育发展方面的新举措和计划令人印象深刻，特别是计划在哈萨克斯坦开设世界知名大学的分校，这些都是非常重要的举措。

【编译：阿遥】