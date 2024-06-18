哈通社专访：巴勒斯坦驻哈大使谈巴以冲突以及与哈萨克斯坦的关系发展

大使在采访中还谈到了欧洲部分国家对巴勒斯坦的承认所带来的影响、巴勒斯坦内阁的变化，以及巴勒斯坦国与哈萨克之间双边关系的发展等问题。

以下为采访全文：

- 大使先生，最新的消息显示，一些欧盟国家，即挪威、西班牙、爱尔兰和斯洛文尼亚，均已宣布承认巴勒斯坦国。欧盟最主要的国家，如德国和法国虽然尚未做出这样的决定，但一种趋势已经出现。您对于欧盟国家之间的这种情况如何评价？巴勒斯坦当局如何看待自身国家地位得到其他国家承认的消息？

- 以马哈茂德·阿巴斯总统为首的巴勒斯坦领导层，对于四个欧洲国家对基于1967年6月4日边界并以东耶路撒冷为首都的巴勒斯坦国予以承认表示欢迎，并认为此举是“历史性的”。

巴勒斯坦领导人表示，人民自决权是一项得到国际合法性承认的既定权利。同时，巴勒斯坦呼吁世界各国，特别是尚未承认巴勒斯坦国的欧洲主要国家，以爱尔兰、挪威、西班牙和斯洛文尼亚为榜样，根据基于1967年合法决定的国际公认的两国解决方案承认巴勒斯坦的国家地位，选择维护和平、稳定以及巩固国际合法性和国际法的道路。

从巴勒斯坦国外交部方面而言，外交部欢迎欧洲四国对巴勒斯坦问题发表的声明，并认为这将使以色列对加沙地带和所有被占领的巴勒斯坦领土的存在变得“更加尴尬”，令以色列因巴勒斯坦冲突而面临越来越大的国际压力。外交部强调指出，这次的承认，不仅是迈向“两国解决方案”的重要政治事件，也是对巴勒斯坦法律地位的支持，增加了巴勒斯坦获得联合国正式成员资格的机会。

巴勒斯坦国外交部认为这一步骤是对巴勒斯坦国家的合法性的确认，并呼吁所有尚未承认巴勒斯坦国的国家都朝这个方向前进。与此同时，这也有助于塑造公众舆论，即必须根据国际法和国际决议，通过在 1967 年 6 月 4 日的边界内建立两个以东耶路撒冷为首都的国家，来解决巴勒斯坦问题。此外，这一步骤确认了巴勒斯坦人民的法律人格，并根据国际社会的法律规范加强了他们的国际关系。这一决定是一个重要因素，因为它体现了巴勒斯坦人民的自决权。

关于欧盟国家之间的意见分歧，我认为从承认的顺序来看，欧洲共同体正在回应巴勒斯坦的民意支持浪潮，承认巴勒斯坦是一个被占领国家，将使用一切手段解放其土地。就像他们曾经在南非、阿尔及利亚和其他国家所做的那样。我们相信，在不久的将来，我们将看到许多欧洲国家承认基于1967年6月4日边界并以东耶路撒冷为首都的巴勒斯坦国。

目前，包括哈萨克斯坦共和国在内，全世界共有148个国家承认巴勒斯坦的国家地位。

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-穆罕默德·穆斯塔法于2024年3月被任命为巴勒斯坦总理。他如何看待该国在冲突和人道主义危机条件下的发展？在他的领导下，政府内阁发生了怎样的变化？

- 新总理穆罕默德·穆斯塔法博士向巴勒斯坦国总统马哈茂德·阿巴斯介绍了巴勒斯坦政府的行动计划，强调了政府的政治重点将是巴勒斯坦解放组织，包括其政治纲领和国际义务。此外还包括： 致力于立即并永久性的结束以色列对加沙地带巴勒斯坦人民的侵略；高度重视人道主义局势，包括制定一项向加沙地带人民立即提供人道主义援助的全面计划；加沙地带和西岸的恢复和重建；集中力量巩固和稳定金融状况，保障经济稳定发展。

该计划还包括机构改革、重组和巩固政府机构、提高服务水平，以及筹备包括东耶路撒冷在内的所有巴勒斯坦省的立法和行政长官的选举计划等。

新的巴勒斯坦政府由穆罕默德·穆斯塔法博士领导，由 23 名部长组成，其中包括一批高素质专家组成的精英团队，其中一些人在国内工作，另一些人在国外工作。这个政府被认为是专业的、“技术官僚的”。

另一方面，以色列继续在加沙地带进行破坏性战争，没有任何停止的迹象，估计重建加沙地带需要数百亿美元，而没有任何国家或捐助者表现出重建的意愿。在达成政治解决方案以确保几年后不会再次发生破坏之前，它就被战争摧毁了。

- 哈萨克斯坦总统托卡耶夫支持承认巴勒斯坦。我们两国建交已有32年历史。新总理以及巴勒斯坦社会是如何看待与阿斯塔纳之间关系的？

- 以巴勒斯坦国总统马哈茂德·阿巴斯为首的巴勒斯坦领导层高度赞赏哈萨克斯坦共和国在巴勒斯坦问题上一以贯之的原则和不变的立场，该立场宣称只有通过以下方式才能解决“巴以冲突”：致力于国际法、人权和结束占领，维护巴勒斯坦人民的权利、公正和“两国”解决方案，其基础是所有具有国际合法性的决议，并得到联合国安理会和大会有关阿以冲突的所有决议的支持以及伊斯兰合作组织关于巴勒斯坦的所有决议和声明，并支持沙特阿拉伯前国王阿卜杜拉·本·阿卜杜勒阿齐兹 2002 年在贝鲁特提出的阿拉伯和平倡议，承认基于 在1967 年 6 月 4 日的边界内建立的以东耶路撒冷为首都的独立的巴勒斯坦国，结束以色列的占领，实现中东全面和平。

我想强调，巴勒斯坦国和哈萨克斯坦已经并将继续展现出双方在区域和国际各领域双边合作的优秀范例。在国际层面，巴勒斯坦在哈萨克斯坦共和国参选联合国安理会非常任主席国期间发挥了重要作用。巴勒斯坦国还支持哈萨克斯坦共和国担任 2011 年伊斯兰合作组织主席。

我作为巴勒斯坦国驻哈萨克斯坦共和国特命全权大使，担任了哈萨克斯坦总统、议会选举和宪法改革全民公投的国际观察员，并积极参与哈萨克斯坦总统托卡耶夫发起的各个阶段的改革的观察。我参加了许多讨论会议和新闻发布会，对总统、政府和议会为建设新哈萨克斯坦所实施的工作进程给予高度和积极的评价。

巴勒斯坦国还积极参与了2022 年 10 月在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳举行的亚洲相互协作与信任措施会议（亚信）第六次领导人和国家元首峰会。 巴勒斯坦国总统阿巴斯率高级别代表团与会，同哈萨克斯坦共和国、俄罗斯联邦、中国、伊朗、土耳其、卡塔尔、吉尔吉斯斯坦、土库曼斯坦、阿塞拜疆、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦，以及印度、巴基斯坦、约旦、埃及、伊拉克、阿联酋、菲律宾、韩国、孟加拉国、巴林、柬埔寨、科威特、斯里兰卡、泰国、越南等国家的国家元首、政府首脑和代表等共同出席了会议。

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- 巴勒斯坦和哈萨克斯坦目前在哪些领域开展合作？

- 巴勒斯坦国前外长利雅得·马利基博士曾于2018年7月29日对哈萨克斯坦首都阿斯塔纳进行了为期三天的正式访问。这是两国建交以来，巴勒斯坦国外交部长对哈萨克斯坦的首次访问。此访期间，巴勒斯坦国和哈萨克斯坦共和国签署了双边政治磋商谅解备忘录和双边合作备忘录。

巴勒斯坦国参加了亚洲相互协作与建立信任措施会议（亚信）成员国总统和领导人峰会级别的所有正式会议，以及亚信外长理事会、亚信高官委员会、亚信工作委员会框架下的所有军事、体育、文化、经济、金融、环保等活动。

此外，巴勒斯坦国参加伊斯兰粮食安全组织的所有正式会议，该组织是伊斯兰合作组织的一部分，其总部位于哈萨克斯坦首都阿斯塔纳。

以希伯伦大学校长为团长的学术代表团2017年12月6日至9日对阿斯塔纳进行了正式访问。访问期间，希伯伦大学与哈萨克文物政法大学（KazGUU）和欧亚国立大学（ENU）均签署了合作协议。

- 目前在哈萨克斯坦有多少巴勒斯坦公民？他们都从事哪些行业的工作？有多少巴勒斯坦学生在哈萨克斯坦大学学习？

-没有确切的统计在哈萨克斯坦共和国的巴勒斯坦国公民人数。由于以色列在1948年的敌对行动，许多巴勒斯坦公民被迫移民到了周边国家，并在这些邻国获得了巴勒斯坦难民旅行证件。在哈萨克斯坦有一家巴勒斯坦公司“CCC”，这是一家在哈开展业务的国际承包商，其所有者为巴勒斯坦人卡西卜·萨巴赫和 赛义德·库里，两人均于1948 年被迫离开祖国巴勒斯坦并在黎巴嫩避难。1990年以来，CCC公司在哈萨克斯坦和其他前苏联各加盟共和国的油气田实施了多个项目。该公司还参与阿斯塔纳阿布扎比广场综合体的建设。

除了那些来到哈萨克斯坦各大学学习、定居在这里并与哈萨克斯坦公民组建家庭、获得哈萨克斯坦公民身份或居留许可的巴勒斯坦公民外，还有其他巴勒斯坦公民在哈萨克斯坦著名大学、学校和医院等机构从事教学工作。目前还有几名巴勒斯坦商人和投资者居住在阿拉木图市。

自2023年10月7日以来，以色列在加沙地带的军事行动已造成超过3.7万名平民死亡、8万多人受伤、1.2万名巴勒斯坦平民失踪。超过150万巴勒斯坦人被迫离开家园，面临缺乏人道主义援助、生活条件和公共卫生状况严重恶化、遭遇饥荒和人道主义灾难的危险。以色列的侵略导致整个加沙地带的医疗保健和服务崩溃。期间，在哈萨克斯坦总统的指示下，哈国政府积极实施了撤侨行动，将所有在加沙的哈国公民，以及他们的巴勒斯坦家属撤离到了哈萨克斯坦。此次行动共有25个哈萨克-巴勒斯坦家庭，约150人从加沙地带被撤离到哈萨克斯坦。

【编译：木合塔尔·木拉提】