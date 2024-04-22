哈萨克斯坦驻华大使向中国媒体介绍政治和经济改革内容

哈萨克斯坦驻华大使沙赫拉特·努雷舍夫在发布会上向大家介绍了哈萨克斯坦为加强人权、巩固法治和完善国家经济体系而进行的大规模民主改革。

努雷舍夫大使指出，国家所采取的措施确保了权力部门之间的最佳平衡。“强大的总统—有影响力的议会—负责任的政府”这一模式变得更加牢固，简化了政党登记程序，完善了选举程序，在政党选举名单和议会席位分配中为妇女、青年和有特殊需要者规定了配额。

Фото: 哈萨克斯坦驻华大使馆

同时，哈萨克斯坦驻华大使还强调了总统国情咨文中关于哈萨克斯坦新经济路线的关键原则，即公正、包容和务实。政府继续就营造有利的投资环境和商业环境进行系统性的工作。

努雷舍夫大使还向记者们介绍了《宪法》和《家庭暴力法》的主要内容，这些法律完善了国家政策的法律、经济、社会和组织基础。

Фото: 哈萨克斯坦驻华大使馆

此外，哈萨克斯坦驻华大使还谈到了哈萨克斯坦与中国在政治、经贸、文化和人文领域的双边合作现状，哈萨克斯坦的投资潜力，去年高层互访的成果，在中国“哈萨克斯坦旅游年”框架内举办的活动，并重点介绍了哈萨克斯坦担任上海合作组织轮值主席国期间的主要优先事项。

《中国日报》、《环球时报》、《新京报》、《新华社》、《人民画报社》、《中国对外贸易杂志》、CGTN俄语频道、CCTV4、凤凰卫视、大公国际资信评估有限公司、澎湃新闻、金融时报、中国网和新浪网的记者出席了新闻发布会。