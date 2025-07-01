瑞典驻哈萨克斯坦大使自驾游历全国，感叹哈国风情与文化

此次旅行于6月20日从阿斯塔纳启程，两人沿途穿越阿克莫拉州、库斯塔奈州、阿克托别州，随后抵达库勒萨尔市，并最终在曼格斯套州结束哈国段行程。他们计划从库雷克港搭乘渡轮前往巴库，再自驾穿越7至8个欧洲国家，最终返回斯德哥尔摩。

普拉诺大使表示，此次旅行旨在更深入了解哈萨克斯坦各地的生活、文化与自然特色。她回忆起在等待渡轮期间游览阿克套的情景：

- 我们在海边的餐厅一边欣赏里海的美景，一边品尝地道的地方美食。周围是笑语盈盈的快乐人群，夕阳映照下的海面美不胜收，这一刻令人终身难忘。

Фото: Ева Пуланоның жеке мұрағатынан

普拉诺大使还对哈国广袤大地上的自然景象印象深刻：

- 我们在路上看到成群的马、牛和骆驼，这种景象对我来说非常新奇。此次旅程是我丈夫提议的，他建议我们驾车从阿斯塔纳一路回到斯德哥尔摩。我感谢他，也感谢这趟让我重新认识哈萨克斯坦的旅程。我现在可以说，哈萨克斯坦不仅拥有秀美的自然风光，更是一个充满文化底蕴的国家。我希望更多瑞典人能像我一样，亲自走一趟，切身感受这个国家的魅力。

【编译：达娜】