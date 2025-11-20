哈萨克斯坦最大温室综合体在奇姆肯特落成 年产番茄15.5万吨

土耳其驻突厥斯坦总领事莱文特·古尔詹、土耳其Alarko控股集团总裁伊泽特·加里赫及奇姆肯特市政府官员一同参加了活动。

萨帕若夫在致辞中指出，土耳其是哈萨克斯坦在农工综合体领域的重要合作伙伴。目前，双方正与土耳其投资者合作实施14个项目，总价值达11亿美元。他表示，按照国家元首的指示，哈方已为农工综合体吸引投资创造了必要条件。本项目的落成，是政府与企业有效协作的结果，也体现了投资者对哈萨克斯坦经济的信任及其对可持续发展的信心。

他强调，这类合作不仅带来经验交流和技术引进的机会，也将推动农产品贸易增长。他相信，通过共同努力，两国粮食安全水平将得到提升，农产品竞争力也将进一步增强。

当天，项目第一阶段建设区域已收获首批番茄产品。

Фото: gov.kz

值得一提的是，这一总投资额为6.5亿美元的大型项目于去年夏天启动。综合体设计年产能为15.5万吨，总面积达650公顷，其中第一阶段占地208公顷。

按计划，到今年年底将有40公顷投入运营，这将进一步提高产量，并促进向国内市场供应新鲜蔬菜。第一阶段全面投产后预计可提供2000个就业岗位，全部项目建成后就业岗位将增至5000个。

项目的另一重要组成部分，是建设一座配备符合国际标准实验室的农学中心，用于培养农业领域的专业人才。

目前，哈萨克斯坦温室总面积约为1300公顷，每年生产蔬菜20万吨。“ALSERA KZ”温室综合体投产后，将显著提升全国温室产品产量，有助于增强粮食安全，减少季节性进口依赖。

据此前报道，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫19日接见农业部长萨帕若夫时就提高行业效率和强化国家粮食安全作出一系列指示。

【编译：阿遥】