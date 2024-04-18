大流行病专家对人感染禽流感表达担忧

法勒表示，在已知的数百例人感染甲型H5N1禽流感病毒的病例中，病毒造成的死亡率“极高”。而到目前为止，还没有记录到病毒在人与人之间传播。

他解释说：“H5N1是一种流感病毒感染，主要起源于家禽；在过去一到两年当中，这种病毒广泛传播，正在发展为一种全球性的人畜共患病大流行。”

“当然，最令人担忧的是，在这一传播过程中，病毒不仅在感染鸡鸭，还在感染越来越多的哺乳动物，到现在已经进化到能够感染人类。而接下来就要看，病毒会不会产生人际传播的能力。”

面对H5N1病毒构成的潜在的公共卫生风险，法勒警告说，疫苗开发还未达到“我们所需要的程度”，全球各地的区域和国家公共卫生当局诊断H5N1病毒感染的能力也不尽如人意。

牛感染之谜

在谈及美国奶牛持续出现H5N1病毒感染时，法勒敦促公共卫生当局进一步密切开展监测和调查，“因为这有可能演变出不同的传播路径”。

他说：“到底奶牛场挤奶的时候会不会产生气溶胶？病毒感染与奶牛生活的环境是否有关？交通运输系统是不是造成了病毒的传播？这些都是很大的问题。而一旦确认H5N1病毒开始进行人际传播，我们必须要确保能够立即做出反应，公平地获取疫苗、治疗和诊断。”

统一术语

在对此表达关切之际，世卫组织也对外更新了与通过空气传播的病原体相关的术语，以期在发生一场新的且意料之内的全球大流行时加强国际合作。

法勒指出，新冠疫情引发的紧急情况促使世卫组织推动了这一倡议。当时，医务人员和科学家认识到，在描述冠状病毒是如何传播的过程中缺乏一致商定的术语，这让克服病毒传播的挑战变得更大。

应对下一场大流行

为此，世卫组织牵头与来自非洲、中国、欧洲和美国的四家主要公共卫生机构进行了磋商，并公布了一系列共同商定的新术语。比如，用“传染性呼吸道颗粒”来代替“气溶胶”和“飞沫”，以避免对所涉及的颗粒的大小产生任何混淆。

法勒在日内瓦告诉记者，除了推出新的术语之外，该倡议还旨在巩固国际社会的承诺，以应对“日益复杂和频繁的流行病和大流行病”。他表示，“这是非常重要的第一步，但接下来，我们还需要将不同的学科和专家团结在一起”。

他说：“我们已经有了相同的术语、相同的语言，现在我们需要进行科学研究，为理解结核病、冠状病毒感染和其他呼吸道病原体提供更多的证据，以便我们比过去更好地控制这些感染。”