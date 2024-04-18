大流行病专家对人感染禽流感表达担忧
（哈萨克国际通讯社讯）据联合国新闻处消息，世界卫生组织首席科学家法勒（Jeremy Farrar）今天就应对禽流感的持续蔓延发布了全新举措。他同时强调，包括人类在内的哺乳动物感染禽流感构成了一个重大的公共卫生关切。
法勒表示，在已知的数百例人感染甲型H5N1禽流感病毒的病例中，病毒造成的死亡率“极高”。而到目前为止，还没有记录到病毒在人与人之间传播。
他解释说：“H5N1是一种流感病毒感染，主要起源于家禽；在过去一到两年当中，这种病毒广泛传播，正在发展为一种全球性的人畜共患病大流行。”
“当然，最令人担忧的是，在这一传播过程中，病毒不仅在感染鸡鸭，还在感染越来越多的哺乳动物，到现在已经进化到能够感染人类。而接下来就要看，病毒会不会产生人际传播的能力。”
面对H5N1病毒构成的潜在的公共卫生风险，法勒警告说，疫苗开发还未达到“我们所需要的程度”，全球各地的区域和国家公共卫生当局诊断H5N1病毒感染的能力也不尽如人意。
牛感染之谜
在谈及美国奶牛持续出现H5N1病毒感染时，法勒敦促公共卫生当局进一步密切开展监测和调查，“因为这有可能演变出不同的传播路径”。
他说：“到底奶牛场挤奶的时候会不会产生气溶胶？病毒感染与奶牛生活的环境是否有关？交通运输系统是不是造成了病毒的传播？这些都是很大的问题。而一旦确认H5N1病毒开始进行人际传播，我们必须要确保能够立即做出反应，公平地获取疫苗、治疗和诊断。”
统一术语
在对此表达关切之际，世卫组织也对外更新了与通过空气传播的病原体相关的术语，以期在发生一场新的且意料之内的全球大流行时加强国际合作。
法勒指出，新冠疫情引发的紧急情况促使世卫组织推动了这一倡议。当时，医务人员和科学家认识到，在描述冠状病毒是如何传播的过程中缺乏一致商定的术语，这让克服病毒传播的挑战变得更大。
应对下一场大流行
为此，世卫组织牵头与来自非洲、中国、欧洲和美国的四家主要公共卫生机构进行了磋商，并公布了一系列共同商定的新术语。比如，用“传染性呼吸道颗粒”来代替“气溶胶”和“飞沫”，以避免对所涉及的颗粒的大小产生任何混淆。
法勒在日内瓦告诉记者，除了推出新的术语之外，该倡议还旨在巩固国际社会的承诺，以应对“日益复杂和频繁的流行病和大流行病”。他表示，“这是非常重要的第一步，但接下来，我们还需要将不同的学科和专家团结在一起”。
他说：“我们已经有了相同的术语、相同的语言，现在我们需要进行科学研究，为理解结核病、冠状病毒感染和其他呼吸道病原体提供更多的证据，以便我们比过去更好地控制这些感染。”