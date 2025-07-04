哈萨克斯坦大学2025-2026学年学费公布 标准差距达数百万坚戈

其中，位于阿斯塔纳的纳扎尔巴耶夫大学成为全国学费最昂贵的高校之一，其本科课程年费约为1.5万美元（约合760万坚戈），护理学课程则为300万坚戈。该校采用全英文授课，入学需提交雅思或托福成绩，成绩优异的学生可申请阿拜奖学金。

阿拉木图的KIMEP大学按学分计费，每学分约为14.5万坚戈，学生每年通常修30至36学分，因此年均学费在430万至530万坚戈之间。相比之下，哈萨克斯坦-英国科技大学（KBTU）每学分收费较低，为3.5万至4万坚戈，在技术类高校中被视为较为实惠的选择。

阿尔法拉比国立大学（KazNU）的学费则根据专业不同在50万至170万坚戈之间。其中，护理专业为最便宜的专业之一，而法学则属于费用较高的专业。萨特巴耶夫大学（Satbayev University）的年度学费在90.5万至130万坚戈之间，计算机科学与IT类专业为该校最昂贵的课程。

位于阿斯塔纳的欧亚国立大学（ENU）2025学年学费在135万至155万坚戈之间。教育学课程收费相对较低，而国际关系专业则学费更高。位于阿拉木图的苏莱曼•德米雷尔大学（SDU）大学的收费根据专业不同在100万至240万坚戈之间，其中新闻学与心理学约为130万坚戈，经济与管理类专业可达220万坚戈。

阿拜哈萨克国立师范大学（KazNPU）尚未公布2025年的最新学费标准，去年教育学课程学费为90万坚戈，IT和艺术类专业为113万坚戈。纳尔霍兹大学（Narxoz University）则根据学分数量收取费用，学生每年需修62至70学分，每学分收费在2.16万至3.8万坚戈之间，全年学费在130万至186万坚戈之间。

阿斯芬迪亚洛夫哈萨克国立医科大学（KazNMU）牙科专业的学费为210万坚戈，普通医学为125万坚戈，药学为145万坚戈，护理专业为120万坚戈。在其他医科类大学中，学费通常在90万至160万坚戈之间。

值得一提的是，全国各高校将于2025年7月13日至20日接受新生报名，考生可通过egov.kz网站在线提交材料，也可前往各高校招生办公室线下办理。

【编译：达娜】