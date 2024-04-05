塔拉兹大学举办“无人机技术创新”展 助力哈中两国合作

江布尔州副州长哈纳特别克·玛迪别克在致辞中表示，发展无人机技术并将其应用到经济各领域至关重要。他强调，无人技术将为我国经济社会发展注入活力。

ZHEJIANG STARMACH TECHNOLOGY 公司总裁卢世东（音译）介绍了企业运营情况。据了解，该企业拥有20余年的无人机市场经验。目前，该企业生产的无人机已广泛应用于农业、应急、医疗、航拍、教育、物流和信息技术等领域。他表示，当前无人机生产及应用需求非常巨大，希望能够吸引和激发江布尔州乃至全国青年对无人机应用的广泛兴趣。

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在展览期间，塔拉兹大学副校长巧丽盼·耶斯莫娃、ZHEJIANG STARMACH TECHNOLOGY CO.LTD总裁卢世东、Tree Energy有限责任公司总经理詹博拉特·穆兹巴耶夫共同签署了三方合作备忘录，将联合创建无人机生产合资企业并在塔拉兹大学开设无人机专业。

据此前报道，哈萨克斯坦无人机技术中心揭幕仪式于今年3 月 27 日在阿斯塔纳枢纽（Astana Hub）国际科技园举行，该中心旨在促进无人机技术经验交流和创新解决方案的开发。报道称，无人机项目是政府总理沃勒扎斯·别克贴诺夫此前视察彼得罗巴甫尔重型机械制造厂时的一个考察重点。

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【编译：阿遥】