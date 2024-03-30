哈萨克斯坦无人机技术中心在阿斯塔纳成立

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦无人机技术中心揭幕仪式3 月 27 日在阿斯塔纳枢纽（Astana Hub）国际科技园举行，该中心旨在促进无人机技术经验交流和创新解决方案的开发。

据阿斯塔纳枢纽新闻中心消息称，揭幕仪式由阿斯塔纳枢纽和Aardvark 公司联合主办，行业内的顶尖专家、哈萨克斯坦航空管理局以及其他业内人士等出席了活动。

阿斯塔纳枢纽总经理塔纳特·乌斯克姆巴耶夫说：

- 我们相信阿斯塔纳枢纽的无人机技术中心将使用这些设备在广泛的领域推出创新项目。我们的目标是刺激先进理念和发展的出现，从而促进我们社区的发展，并为无人机行业的发展做出重大贡献。

揭幕仪式上介绍了哈萨克斯坦无人机行业的发展前景及目前的实际使用情况。根据计划，除开展各类研究和开发项目外，无人机中心还将制定教育计划和培训课程等。

值得一提的是，无人机项目是政府总理沃勒扎斯·别克贴诺夫此前视察彼得罗巴甫尔重型机械制造厂时的一个考察重点。

该工厂组装两种型号的消防无人机。第一型号可通过投放装有灭火物质的专用罐来扑灭森林草原火灾，而第二种型号则可通过向高层建筑的窗户开口发射反应射弹和喷洒灭火物质的方式，来扑灭高层建筑的火灾。

该工厂还正在与国内企业洽谈电子元件、电缆系统和相机元件的本地化生产。未来，计划自主开发和完善无人机控制软件。

【编译：木合塔尔·木拉提】