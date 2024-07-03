阿斯塔纳医科大学与土耳其顶尖医学院校签署合作协议

哈萨克斯坦卫生部部长阿赫马拉尔·阿勒纳扎尔沃娃高度评价土耳其医疗卫生体系取得的长足进步，并感谢土耳其同行在医学教育、科研和临床实践领域的积极合作。她特别强调了土耳其在医院管理和灾难医学方面积累的丰富经验。

伊斯坦布尔梅迪波尔大学（Istanbul Medipol University）校长奥梅尔·杰兰表示，期待双方携手共创，推动哈萨克斯坦医学教育和实践水平再上新台阶。

根据协议，伊斯坦布尔梅迪波尔大学将在阿斯塔纳医科大学开设分校。双方还将安排伊斯坦布尔梅迪波尔大学的师资力量前来阿斯塔纳开展讲座和学术交流。此外，阿斯塔纳医科大学的师生也将获得赴土耳其医疗和科研机构学习和实践的机会。

伊斯坦布尔梅迪波尔大学成立于2009年，是伊斯坦布尔规模最大的私立大学之一，在《泰晤士高等教育影响力世界大学排名》和《QS世界大学排名》中位列全球前300名和前400名，也是土耳其排名前三的大学。该校以其在医学科学和技术领域的卓越成就享誉全球，并在伊斯坦布尔设有13家现代化附属医院。

【编译：阿遥】