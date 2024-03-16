北京语言大学在哈设立分校 旨在促进两国永久全面战略伙伴关系

这所分校的目标是培养掌握中文和中国文化知识的专业人才，以促进哈萨克斯坦与中国之间永久全面战略伙伴关系持久发展。

分校将设立HSK中心（汉语水平考试中心），以满足不断增长的汉语学习者对考试和评估的需求。此外，学生还将有机会获得双毕业证，为他们未来的就业和发展提供更多机会。

值得一提的是，北京语言大学是中国重点大学之一，隶属于中华人民共和国教育部。北京语言大学是中国唯一一所以对来华留学生进行汉语、中华文化教育为主要任务的国际型大学，素有“小联合国”之称；学校对中国学生进行外语、中文、信息科学、经济、艺术等专业教育，同时承担着培养汉语师资、出国留学预备人员出国前的外语培训工作等任务。北语已经发展成为一所以语言教学与研究为特色和优势，中文、外语及相关学科协同发展的多科性大学，学科涵盖文学、经济学、法学、工学、历史学、教育学、管理学、艺术学和理学等九个门类。

【编译：阿遥】