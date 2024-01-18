俄罗斯请求哈萨克斯坦加大鸡蛋供应量

会议议程包括取消双边贸易对肉类产品的若干限制，以及允许哈萨克斯坦承运商进入俄罗斯-白俄罗斯边境的问题。

双方积极评估了自2024年1月15日起，开放俄罗斯猪肉经由哈萨克斯坦过境的措施，以及取消对俄罗斯联邦供应哈萨克斯坦畜产品的限制。目前，双方正致力于建立统一的畜医检疫信息系统，这有望解决一系列有争议的问题。

俄方向哈方提出增加鸡蛋供应请求。朱曼哈林指示农业部尽快研究此问题，并寻找增加向俄罗斯联邦边境地区供应哈萨克斯坦鸡蛋的可能性。他强调，在粮食安全问题上，决策的灵活性是至关重要的。

值得关注的是，2022年哈萨克斯坦国内家禽养殖场的鸡蛋产量已达到居民需求的102%。截至2023年前11个月，哈萨克斯坦向俄罗斯、阿富汗和吉尔吉斯斯坦出口了约1.866亿枚鸡蛋。

在即将于2024年1月26日举行的欧亚经济委员会理事会会议之前，双方同意在莫斯科进行另一次双边扩大会议，以解决哈萨克斯坦货车在俄罗斯-白俄罗斯边境延误的问题。

值得一提的是，去年12月12日，鲁德尼亚过境点对所有非俄罗斯和白俄罗斯公民的过境完全关闭。自2024年1月8日起，禁令扩大到其余两个检查站：克拉斯内和克拉斯内卡门。

目前，在俄罗斯的协助下，大部分货物已实现通关。然而，由于一些货物需要对铅封进行电子注册，因此仍存在一些困难。

双方一致同意采取一切必要的措施，尽快解决这一问题。

【编译：阿遥】