托卡耶夫：伟大草原与大中华之间的精神文化纽带从未中断

托卡耶夫表示，此次访华期间，中方对哈萨克斯坦代表团给予特别重视，给予热情接待。

- 我认为，我的正式访问是成功且富有成效。我们与习近平主席进行了务实且富有成果的会谈。我们就两国各领域合作达成了共识。我们对哈中关系的美好未来充满信心。-他说。

国家元首指出，哈萨克斯坦经济目前正处于良好增长态势。

- 我们正在实施重大经济项目。今年，我们计划实现国内生产总值增至3000亿美元。我们优先发展交通物流、农业、能源、制造业和人工智能等领域。为了实现这些雄心勃勃的目标，我们有意与中国发展合作。伟大草原与大中华之间的精神文化纽带从未中断。延续这种纽带是一项非常重要的任务。我相信，国家文化中心在这方面发挥着特殊的作用。我们民族的丰富遗产和传统在这里得到弘扬。此外，两国年轻人也在这里相聚，学习先进知识，交流创意理念。-总统说。

哈萨克斯坦总统表示，精神是每个民族世界观、身份认同和内心世界的体现。因此，这座弘扬本土文化的精神中心无疑将增进哈中两国人民之间的相互尊重与和谐。

- 中国有句古话：“一花独放不是春，百花齐放春满园。” 唯有相互交流、和谐共存，多元文化、思想和文明才能繁荣发展，人类社会才能繁荣发展。今天，哈萨克斯坦文化中心在北京的开幕，正是这一理念的生动体现。-托卡耶夫说。

据此前报道，托卡耶夫总统在北京出席中国哈萨克斯坦文化中心揭牌仪式。

【编译：小穆】