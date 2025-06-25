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    09:50, 25 六月 2025 | GMT +5

    “清洁的哈萨克斯坦”倡议：近200万民众参与大规模环保行动

    哈萨克国际通讯社讯）据哈萨克斯坦生态和自然资源部长叶尔兰·尼桑巴耶夫在政府会议上介绍，哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统发起的“清洁的哈萨克斯坦”倡议吸引了近200万民众参与，其中包括15.6万名志愿者，显著改善了全国生态状况。

    Президенттің «Таза Қазақстан» бастамасы: ауқымды экологиялық жұмысқа миллиондаған азамат қосылды
    Фото: UKIMET

    部长表示，该倡议旨在培养民众对自然的尊重意识，并推动公众积极参与解决生态问题。活动期间共举办573场环保活动，收集约18.9万吨垃圾，清理约73.5万公顷土地，种植超过200万棵树木。

    - “清洁的哈萨克斯坦”生态文化发展理念致力于增强民众对环境保护重要性的认识，鼓励积极参与生态问题解决。这项倡议不仅凝聚了民心，还转化为全国性行动，增强了爱国精神。- 尼桑巴耶夫说。

    Президенттің «Таза Қазақстан» бастамасы: ауқымды экологиялық жұмысқа миллиондаған азамат қосылды
    Фото: UKIMET

    “清洁的哈萨克斯坦”倡议中的数字化工具应用

    在“清洁的哈萨克斯坦”倡议实施过程中，数字化平台被广泛用于监测和应对生态问题。今年，通过Telegram上的@TazaQazBot在线服务，共收到超过1.1万份申请，其中逾1万份已得到处理。据部长介绍，数字化技术的应用有效提升了公共空间和环境状况监测的效率。

    居民提交的申请主要涉及区域清理（2963份）、垃圾清运（662份）、街道美化及人行道维护（607份）。此外，平台还记录了关于申请处理质量不高或未完全执行的投诉。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    总统下达的任务 哈萨克斯坦 环保 新哈萨克斯坦
    Мұқтар Мұрат
    Мұқтар Мұрат
    编译
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