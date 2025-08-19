阿拉木图获得“2025突厥世界青年之都”殊荣 托卡耶夫致贺信

文化和信息部部长阿依达·巴拉耶娃出席了开幕式，并宣读了哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统的贺信。

—阿拉木图是哈萨克斯坦独立的摇篮，也是充满创造力的青年人的沃土。许多为哈萨克民族文化发展作出杰出贡献的伟人都在这座城市成长。这座历史名城不仅是哈萨克文化的核心，也是全体突厥语国家共同的精神家园。今天，在巍峨的阿拉套山脚下，来自突厥世界的聪颖、才华横溢、充满活力的青年齐聚一堂。我相信，在这场重要盛会上，你们将收获新友谊，孕育新想法，并将这些想法变为现实。毫无疑问，只要我们的青年团结一致，突厥世界历史定位将更加巩固，未来也将更加光明。哈萨克斯坦始终支持兄弟国家的善举，我们高度重视彼此间的全面合作。阿斯塔纳主办世界游牧民族运动会、阿克套成为突厥世界文化之都、阿拉木图当选突厥世界青年之都，正是最有力的例证。-贺信中写道。

巴拉耶娃表示，阿拉木图是文化、科学、教育与创新的交汇点。她强调，这座城市正在成为突厥世界青年领袖和创意人才激发新思想、缔结新伙伴关系的重要平台。

突厥国家组织秘书长库巴尼奇别克·奥米拉利耶夫也出席了活动。他指出，将“突厥世界青年之都”的称号从连科兰移交给阿拉木图，是一个具有象征意义的历史时刻。

—今天，我们共同见证了这份荣誉从阿塞拜疆的连科兰市移交到蓬勃发展的阿拉木图市。这一举措充分体现了我们共同价值观的延续，也彰显了青年在塑造突厥世界未来中日益重要的作用。阿拉木图这座城市现代化的文化氛围、充满活力的教育机构和热情洋溢的年轻人，正是新一代突厥世界潜力的生动写照。-他说。

仪式上，来自阿塞拜疆连科兰的代表将“青年之都”钥匙交到阿拉木图青年手中，象征兄弟情谊的延续与传承。在阿拜广场举行的庆祝活动上，市民和游客欣赏了流行歌手和文艺团体带来的精彩演出。

本届青年节将持续至8月19日。来自哈萨克斯坦、阿塞拜疆、吉尔吉斯斯坦、土耳其和乌兹别克斯坦的代表将围绕青年政策、创业、公民行动与社会倡议等议题交流经验，并举行青年领袖与企业家会议。

值得一提的是，去年11月，在阿什哈巴德举行的国际突厥文化组织（TÜRKSOY）第 41 届成员国会议上，哈萨克斯坦阿克套正式接替土库曼斯坦的安纳乌，成为了 2025 年度的突厥世界文化之都。

【编译：阿遥】