“清洁的哈萨克斯坦”倡议：逾24万学生积极参与环保行动

努尔别克介绍称，2024年起，“清洁的哈萨克斯坦”倡议在高等教育领域制定了1项指标和11项具体活动计划。活动中，全国高校学生参与了“Taza Like”活动框架下的生态课堂等项目。

他强调，2024-2029年倡议计划包括自行车日、绿色能源系统开发、无垃圾校园、园建设等，旨在通过“生态教育”提升公众环保意识和文化水平。

培养新一代生态学家：哈萨克斯坦的持续努力

部长还指出，“清洁的哈萨克斯坦”倡议下，哈萨克斯坦正系统化培养环保领域专业人才。

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当前，全国35所高校提供生态相关课程，涵盖143个教育项目，包括70个本科、52个硕士和21个博士学位项目。

新设创新课程包括“自然-技术灾害风险管理”“水生态与跨境水安全”“自然资源利用与生态安全”“生态评估与可持续发展”及“环境科学”等。

2024-2025学年，哈萨克斯坦为“环境保护”方向分配了1796个国家资助名额，其中本科1506个，硕士245个，博士45个。此外，“生态与生命安全”课程已纳入所有专业的通识教育课程体系。

【编译：木合塔尔·木拉提】