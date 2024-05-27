哈萨克斯坦保险产品的市场需求不断增加

（哈萨克国际通讯社讯）统计显示，哈萨克斯坦2024年第一季度保险合同签订量约为450万份，较 2023 年同期增加了 36%。

这一动态的主要驱动力是意外保险服务（增加 70 万份合同，即增加 112%）和人寿保险（增加 41.6 万份合同，即增加 81%）。

据国家银行统计，今年以来，保险企业收取的保费金额达3670亿坚戈。按年计算增长27.6%。

报告期内，保险公司的收入增加了 60%。

2024年第一季度，哈萨克斯坦共和国保险公司总资产增长6.1%（达2.65万亿坚戈）。该行业的两个部门（普通保险和人寿保险）以同样的速度发展。

监管机构表示：“资产增加主要是由于保险业务收入增加。”

从参与者来看，市场上共有16家普通保险公司和9家寿险公司在运营。

今年以来四家公司的资产增长迅速：IC Eurasia（+460亿坚戈）、LIC Halyk-Life（+380亿坚戈）、IC Halyk（+300亿坚戈）和LIC Freedom Finance Life（+ 210亿坚戈）。

根据该指标，所有这些公司的增长速度都快于市场，其中 IC Halyk（+17%）表现出最高的活力。

12家公司的货币增幅从5亿坚戈增至97亿坚戈。截至季末，有 9 个组织的资产减少。

在此期间，公司总负债增加了6.6%（高达1.7万亿坚戈），其中保险准备金增加了9.0%（高达1.5万亿坚戈）。保险业股本增长5.3%（达9520亿坚戈）。

【编译：木合塔尔·木拉提】