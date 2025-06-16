叶尔兰·卡林：哈萨克斯坦改革取得显著成效

卡林表示，近年来，哈萨克斯坦在社会各领域推进了全面改革，成效显著。

- 2025年前五个月，哈萨克斯坦国内生产总值同比增长6%。固定资本投资增长超过18%，得益于交通、工业和社会基础设施以及重要生产设施的投资。- 他在论坛开幕式上说道。

他指出，除经济高增长外，社会人文领域也在快速发展。

- 国家尤为重视年轻一代的发展。自去年起，在托卡耶夫总统倡议下启动了“国家基金—为了儿童”计划，每年将50%的石油收入分配给18岁以下儿童。今年推出了“未来”教育资本积累计划。目前，“哈萨克斯坦儿童”国家综合计划正在制定。我们坚信，对下一代的投资就是对国家未来的投资。- 叶尔兰·卡林说。

卡林还提到，哈萨克斯坦对未来发展有明确规划，托卡耶夫总统在今年3月召开的全国库鲁尔泰大会上提出了五大优先方向，包括数字化与人工智能、能源、交通与物流、农业综合体及人力资本。

- 我们的发展优先方向与中亚各国高度契合。今天的论坛及第二次峰会表明，中亚国家与中国的关系正质态提升。在中亚国家与中华人民共和国领导人定期会晤框架下举办的本次论坛，为建立稳固的互信基础奠定了根基。正如托卡耶夫总统所言，中亚国家的潜力与中国的巨大经济实力相结合，将为多边合作注入新的强劲动力。中亚与中国的 紧密协作不仅是当前合作的议题，更是对未来的战略投资。我们相信，信息、文化及新技术领域的联合项目将进一步巩固互利伙伴关系。- 卡林说。

根据此前报道，《平“语”近人——习近平喜欢的典故》（国际版）启播活动暨以“睦邻友好 携手共进”为主题的《2025中国—中亚人文交流活动》于6月16日下午在哈萨克斯坦总统中心举行。本次活动由中国中央广播电视总台与哈萨克斯坦总统广播电视综合体联合主办，旨在深化中国与中亚国家间的人文交流与友好合作，推动构建更加紧密的中国—中亚命运共同体。

【编译：木合塔尔·木拉提】