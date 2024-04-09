迪玛希的西装拍出200万高价 将捐给灾区支援灾民

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦著名歌手迪玛希·库达伊别尔艮的一套服装在阿拉木图的一场慈善拍卖会上以 200 万坚戈的价格售出，这笔钱款将被捐赠给受洪水影响区域的灾民。

据悉，此次慈善拍卖晚会由Dauletten 慈善基金会组织举办，旨在为遭遇春季融雪洪水灾害影响的地区筹集善款。

当天的拍卖会上，被拍卖的物品当中，除迪玛希的西装外，还有著名拳击手根纳季·戈洛夫金的T恤（成交价100万坚戈）、著名球星塞利克·朱曼库洛夫和国家队队长阿斯哈特·塔赫别尔艮的运动衫（成交价均为30万坚戈）等。

总体而言，慈善拍卖总计筹集了 700 万坚戈（15,747 美元）。其中，迪玛希的西装是成交价格最高的拍卖品。

值得一提的是，在哈萨克斯坦洪灾发生后，许多社会知名人士、大企业等均积极参与到了为灾区捐款捐物的活动当中。

哈萨克斯坦国家石油天然气公司（KazMunayGas）各子公司的500多名员工参加了洪灾地区的救灾工作。

阿斯塔纳航空公司增加了从阿拉木图飞往阿特劳的航班，并宣布向“萨姆鲁克-卡泽纳”基金转账 10 亿坚戈，用于援助灾区。

【编译：木合塔尔·木拉提】