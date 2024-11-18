哈萨克斯坦的出租车价格在全球处于什么水平？

哈萨克斯坦的出租车价格几乎是俄罗斯（0.31美元，约合151.64坚戈）、白俄罗斯（0.3美元，约合150.42坚戈）、乌兹别克斯坦（0.3美元，约合148.56 坚戈）和亚美尼亚（0.33美元，约合165.58坚戈）的两倍。

在34个亚洲国家中，哈萨克斯坦的出租车价格排名第21位。阿联酋（0.62美元，约合306.72坚戈）、韩国（0.57美元，约合283.73坚戈）和中国（0.35美元，约合172.26坚戈）的出租车价格较低。

出租车价格最贵的是巴林。按标准价格计算，1公里的价格为5.01美元，约合2500坚戈，是哈萨克斯坦的8倍。

出租车价格最高的前5个国家还有瑞士（4.45美元，约合2200坚戈）、卢森堡（3.64美元，约合1800坚戈）、阿尔巴尼亚（3.27美元，约合1600坚戈）和科威特（3.25美元，约合1600坚戈）。

出租车价格最低的国家是菲律宾，按标准收费1公里0.26美元（126.65坚戈）。此外，出租车价格最低的国家还有乌克兰（0.29美元，约合143.09坚戈）、乌兹别克斯坦和印度（0.3美元，约合146.72坚戈）。

同时，哈萨克斯坦的汽油价格在欧亚经济联盟国家中是最低的。在 Numbeo.com统计的97个国家汽油价格数据中，哈萨克斯坦以每升燃油0.49美元，约合242.5坚戈价格排名第六。

汽油价格最高的地区是香港（3.02美元，约合1500坚戈）、新加坡（2.16美元，约合1000坚戈）和瑞士（2.1美元，约合1000坚戈）。企业价格最低的是利比亚（0.03美元，约合15.22坚戈）。

此前，Yandex Go哈萨克斯坦公司负责人塔伊尔·拜杜伊森将高峰时段出租车价格上涨归因于“公司的动态定价系统 ”中。同时他强调，当金额翻1倍以上时，公司并未从加价部分获利。

【编译：木合塔尔·木拉提】