阿拉木图的地标——科克托别电视塔的建造历程

来到阿拉木图的游客几乎都会购买带有科克托别电视塔图案的纪念品。这座上世纪80年代建成的建筑已成为阿拉木图的标志性象征之一。

关于电视塔的建设历程，沙里普别克·瓦利哈诺夫历史与民族学研究所哈萨克斯坦历史部门负责人康斯坦丁·切列帕诺夫向哈通社记者进行了详细介绍。

据他介绍，作为哈萨克苏维埃社会主义共和国（此前为哈萨克自治共和国）的首府，阿拉木图一直注重城市外貌的建设。尤其是在迪恩穆罕默德·库纳耶夫领导时期，城市规划和新建筑的建设尤为蓬勃。

历史学家特别指出，迪恩穆罕默德·库纳耶夫不仅支持建筑项目，还在为这些项目筹措资金方面发挥了重要作用。

当时，计划建设一座既能提升城市美观度又能增强电信功能的电视塔。

然而，康斯坦丁·切列帕诺夫认为，电视塔的历史可以追溯到1975年正式动工之前。

- 可以说，科克托别的历史始于1967年。当时修建了连接现今共和国宫与科克托别公园的缆车线路。不过，那时共和国宫尚未建成，是后来才修建的。过去，人们会自发前往科克托别休闲，因为那里可以俯瞰整个城市。但当时没有任何娱乐设施或专门区域。地理位置便利，步行即可到达。缆车开通后，游客数量显著增加，随之开始进行美化和绿化工作。- 他说道。

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电视塔如何建成？

对于“为何选择当前位置建造电视塔”的问题，历史学家表示，这类设施需要一个高而开阔的区域。

电视塔建设于1975年启动。一年前，即1974年，公开征集了设计方案。当时主要考虑了两种设计提案。

根据最初方案，电视塔应采用双支撑的钢结构，形似两只脚的支撑。

- 当时提出的电视塔设计图看起来像一只巨大的昆虫。个人认为，这些方案未被采纳是正确的选择。最终采用了现在的结构设计。其基础面积为51×66米，上面是一个19米高的圆柱体（壁厚2米），其上再安装塔身和天线。建筑的独特之处在于，包括钢制圆柱在内，基础重量达65吨，而塔身其余部分仅重5吨。这确保了建筑的抗震安全性。此外，电视塔还设有4个抗震结构，每个重10吨。在地震发生时，这些结构能吸收地震力，防止电视塔受损或倒塌。其抗震能力可达10级。- 康斯坦丁·切列帕诺夫解释道。

电视塔的设计由建筑师特尔济耶夫、萨夫琴科、和阿基莫夫完成。规划工作由莫斯科的三家机构以及“项目钢结构”中央科研所在哈萨克斯坦的分支机构参与。

塔的结构由“Kazmontazhstroydetal”和“Kazstalmontazh”公司制造和组装。

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餐厅与观景平台

该建筑于1984年6月1日正式启用。当时，它跻身全球第四高电视塔，如今排名第14位。

包括天线在内，电视塔总高度为371米。其中，基础上的六边形结构高248米，天线高123米。此外，电视塔在146米和252米高度处设有两处环形结构。

- 1984年电视塔启用时，科克托别公园也随之开放。计划中，游客将通过公园前往电视塔，因为第一环形结构内计划开设餐厅和观景平台。第二环形结构则用于技术维护。- 研究所专家表示。

然而，电视塔并未如最初计划般接待游客。因为启用后仅1-2个月，塔内电缆发生火灾。

- 这次火灾导致科克托别电视塔对游客完全关闭。事后发现，紧急情况下，塔内未预先规划游客的疏散通道。因此，餐厅和观景平台未能投入使用。- 历史学家进一步说明。

电视塔的现代风貌

康斯坦丁·切列帕诺夫指出，尽管科克托别电视塔未能成为旅游中心，但多年来始终履行其通信功能，且其外观为阿拉木图增添了独特魅力。

- 它建在一个非常便利的位置。一方面便于发挥功能，另一方面迅速成为城市的地标。当时没有高楼大厦，电视塔几乎从城市任何角落都能看到，因此成为阿拉木图的象征。- 历史学家说。

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值得一提的是，2023年宣布将为科克托别电视塔安装照明系统。该项目预算为12亿坚戈。

2024年，科克托别电视塔的照明技术正式投入使用。

目前，电视塔安装了可控媒体立面，类似技术也用于纽约帝国大厦和迪拜哈利法塔的照明。

节庆期间，电视塔会播放多媒体视频。例如，去年独立日期间，哈萨克斯坦国旗在科克托别电视塔上熠熠生辉。

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【编译：木合塔尔·木拉提】