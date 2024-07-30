马杜罗赢得第三个总统任期 联合国秘书长呼吁选举完全透明

据委内瑞拉通讯社报道，在80%的选票统计结束后，委内瑞拉国家选举委员会发布了第一份选举公告，显示马杜罗获得了51.2%的选票，其主要竞争对手、反对派联盟“民主团结联盟”候选人埃德蒙多·冈萨雷斯获得了44.2%的选票。这一结果被称为“不可逆转的趋势”。本次总统选举的投票率为59%，各投票站的详细结果预计将在未来几个小时内公布。

与此同时，据中新社报道，委内瑞拉政府宣布将召回驻阿根廷、智利、秘鲁等七国的外交官。委内瑞拉外交部发布公告，要求所有驻阿根廷、智利、哥斯达黎加、秘鲁、巴拿马、多米尼加和乌拉圭的外交人员返回国内，并要求这些国家同样撤回其驻委外交代表。

联合国秘书长古特雷斯的发言人杜加里克在纽约表示：“我们注意到了选举当局的声明以及政治行为体和国际社会成员所表达的关切。”他强调，古特雷斯呼吁实现完全透明，并鼓励及时公布选举结果和按投票站分列的计票结果。

-秘书长相信，所有选举争端都将以和平方式加以解决，并呼吁委内瑞拉所有政治领导人及其支持者保持平和。-杜加里克补充说。

马杜罗生于1962年，历任委内瑞拉全国代表大会主席、外长、副总统等职务，2013年当选委内瑞拉总统，2018年连任总统。