哈萨克斯坦热门旅游目的地有哪些？

在这个时代，中亚国家被认为是世界旅游地图上的新增长点。

截止目前，哈萨克斯坦在争夺外国游客方面的成绩并不突出，而外国游客不仅能为旅游业带来收入，还能为运输、酒店和餐饮业带来收入。根据一项旅游排名，去年哈萨克斯坦的入境游客数量在全球202个国家中排名第64位。根据国际在线出版物Countrycassette.com的数据，当年约有200万非居民游客到访哈萨克斯坦。

此处应注意，哈萨克斯坦以入住酒店和其他住宿设施的人数来计算游客人数。同时，周边邻国对游客的计算方法也不同：例如，乌兹别克斯坦在2023年接待了660万游客，其中560万人探亲。如果按此方法计算，哈萨克斯坦去年接待了750多万外国公民。

在重视旅游业的国家，大量游客为经济发展带来了好处。例如，格鲁吉亚旅游业对经济的贡献率为20.8%，西班牙为13.6%，土耳其为11.5%。但在哈萨克斯坦，这一指标要低得多，仅占国内生产总值的2.7%。这是2022年的数据。

出现这种情况并不是因为缺乏旅游景点。哈萨克斯坦有值得展示的东西和值得惊喜的东西。

关于哈萨克斯坦各地受外国游客欢迎程度的数据表明，外国游客更喜欢去为他们创造便利条件的地方，例如阿拉木图山脉、Shchuchinsk-Borovoye度假区、里海沿岸等。由于五星级酒店群的建成和包机的开通，阿克套也已成为游客的热门目的地之一。人们愿意花大价钱享受国际水平的服务和高标准的娱乐。

根据去年1-7月对入境游客的抽样调查结果，阿斯塔纳和阿拉木图在接待国外游客方面名列前茅，分别有17.3%和16.2%的受访者去过这两个城市。阿克莫拉（6.8%）、曼格斯套（5.7%）和东哈州（5.5%）也是热门目的地。

【编译：木合塔尔·木拉提】