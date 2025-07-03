伊拉克境内的库尔德工人党已开始解除武装

卡林在埃尔比勒期间，与库尔德斯坦民主党（KDP）领导人马苏德·巴尔扎尼、自治区总统内奇尔万·巴尔扎尼、总理梅斯鲁尔·巴尔扎尼、副总理库巴特·塔拉巴尼、内政部长雷贝尔·艾哈迈德以及库尔德斯坦安全委员会代表进行了会晤。

双方讨论了伊朗与以色列之间持续的紧张局势，以及中东地区可能面临的稳定威胁。会谈特别聚焦于区域协调与反恐斗争。

其中一个核心议题是推进“无恐土耳其”倡议，该倡议旨在通过协调各方力量，解除和消除对土耳其及邻国安全构成威胁的武装组织。

据土耳其《Karar》报报道，7月2日，苏莱曼尼亚市发生了一项重要事件。库尔德斯坦工人党（PKK）代表在非军事化措施框架下向相关机构交出了武器。

有传言称，该组织最年长的代表之一穆斯塔法·卡拉苏可能参与这一特别活动，该活动已提前登记并将在媒体上公开报道。

观察人士将卡林的埃尔比勒之行与此次交武准备工作联系起来。

专家认为，若计划顺利实施，这将成为稳定土耳其边境地区及伊朗北部局势的重要一步。

此前，库尔德斯坦工人党曾宣布与土耳其政府达成和解协议。

【编译：木合塔尔·木拉提】