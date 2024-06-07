达芬奇名画《美丽的公主》正式在哈萨克斯坦展出

（哈萨克国际通讯社讯）意大利传奇画家达芬奇名作之一的《美丽的公主（La Bella Principessa）》原件首次在哈萨克斯坦展出。

据哈萨克斯坦文化和信息部消息，

《美丽的公主》是列奥纳多·达·芬奇最具神秘色彩的作品，由画家在15世纪末绘制，画中绘制的是意大利贵族家庭年轻女孩。

该画作迄今只在意大利以外的地区进行过五次展出，此次在哈萨克斯坦的展示，是这部名画首次在欧洲以外的地区展示。

画作于6月7日开始正式对外展出，展览活动将持续至8月4日结束。展览主办场地位于哈萨克斯坦国立博物馆。

Фото: Мәдениет және ақпарат министрлігі

哈萨克斯坦共和国文化和信息部文化委员会主席库穆斯·塞伊托娃在新闻发布​​会上表示，此次展出活动将为哈萨克斯坦与意大利在文化和艺术领域的合作发展注入新的动力。

- 列奥纳多·达·芬奇是人类历史上最伟大的人物之一。他在绘画、科学、工程和解剖学等许多领域的成就无与伦比，其才华和以不同方式看待世界的能力，使他能够创作出许多精彩的艺术作品，并通过各种科学发现，做出对人类知识各个领域的重大贡献。如今，哈萨克斯坦人民将有有一个独特的机会亲眼目睹这位传奇艺术家的作品。- 库穆斯·塞伊托娃说。

值得一提的是，哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫6日访问国立博物馆，并专程前往展厅参观了这副名画。

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【编译：木合塔尔·木拉提】