哈萨克斯坦影片获得国际电影节评审团特别奖

值得一提的是，该电影节今年创下了纪录，收到了来自121个国家的2500多部电影申请。其中包括来自中国、土耳其、韩国、意大利、印度、伊朗、墨西哥和北马其顿的作品。此外，埃塞俄比亚和塞内加尔的电影也首次入选。竞赛单元涵盖了来自36个国家的长片和短片。

据悉，这部影片在哈萨克斯坦文化和信息部及国家电影支持中心联合拍摄。

该片是导演古丽莎特·斯马古洛娃的处女作，她在电影行业已有逾15年经验。影片使用哈萨克语与俄语双语拍摄，讲述了青年达米尔与患有自闭症的少年科斯佳之间一段感人至深的友谊。影片通过这一故事，深入探讨了融合教育和特殊儿童社会适应等议题，呼吁社会更加重视他们的平等参与权利。

据此前报道，该影片此前获得过纽约奥尼罗斯电影奖（Oniros Film Awards）两项大奖，并在莫斯科举办的国际时尚电影节（Fashion Film Festival）上荣获九项大奖。

【编译：小穆】