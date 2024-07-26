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    21:13, 26 七月份 2024 | GMT +6

    参加巴黎奥运的哈国运动员中都有谁出生于外国

    басқа елде туған олимпиадашылар
    Коллаж: Kazinform

    哈萨克国际通讯社讯）在法国首都巴黎举行的第三十三届夏季奥运会上，哈萨克斯坦共有80名运动员奖参加各项赛事的奖牌角逐。

    在这些运动员中，有些人是在其他国家出生长大，后来入籍哈萨克斯坦；此外，还有几位是在国外出生，但在哈萨克斯坦长大的。

    哈萨克国际通讯社对这些运动员进行了统计：

    柔道

    阿比巴·阿布贾基诺娃——出生于乌兹别克斯坦，2022年塔什干世界柔道大赛铜牌得主

    埃斯米古莉·库尤洛娃——出生于乌兹别克斯坦，2023年亚洲锦标赛铜牌得主

    拳击

    萨肯·比伯斯诺夫——出生于乌兹别克斯坦，2021 年世界杯冠军、东京奥运会铜牌得主

    田径

    诺拉·杰鲁托——出生于肯尼亚，2022年起代表哈萨克斯坦参赛，并在同年获得国际锦标赛冠军

    黛西·杰普克米——出生于肯尼亚，2022年起代表哈萨克斯坦参赛

    皮划艇

    谢尔盖·托卡尼茨基——出生于乌克兰，2013年起代表哈萨克斯坦参赛

    提穆尔·海达罗夫——出生于乌兹别克斯坦，皮划艇世界冠军

    网球

    叶列娜·热巴金娜——出生于俄罗斯，2018年5月入籍哈萨克斯坦，遗憾的是，她已于25日宣布因病退出本届奥运会网球赛事

    尤利娅·普婷塞娃——出生于俄罗斯，2012年开始代表哈萨克斯坦参赛

    亚历山大·巴伯里克——出生于俄罗斯，2012年开始代表哈萨克斯坦参赛

    亚历山大·舍甫琴科——出生于俄罗斯，2024年开始代表哈萨克斯坦参赛

    亚历山大·内多维索夫——出生于乌克兰，2013年由乌克兰转为哈萨克斯坦国籍

    自由式摔跤

    尤苏普·巴特尔穆尔扎耶夫——出生于达吉斯坦，2013年开始代表哈萨克斯坦参赛

    铁人三项

    叶卡捷琳娜·莎布丽娜——出生于俄罗斯，2021年开始代表哈萨克斯坦参赛

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    体育 哈萨克斯坦 奥运会
    Мұқтар Мұрат
    编译
    Мұқтар Мұрат
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