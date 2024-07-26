参加巴黎奥运的哈国运动员中都有谁出生于外国

在这些运动员中，有些人是在其他国家出生长大，后来入籍哈萨克斯坦；此外，还有几位是在国外出生，但在哈萨克斯坦长大的。

哈萨克国际通讯社对这些运动员进行了统计：

柔道

阿比巴·阿布贾基诺娃——出生于乌兹别克斯坦，2022年塔什干世界柔道大赛铜牌得主

埃斯米古莉·库尤洛娃——出生于乌兹别克斯坦，2023年亚洲锦标赛铜牌得主

拳击

萨肯·比伯斯诺夫——出生于乌兹别克斯坦，2021 年世界杯冠军、东京奥运会铜牌得主

田径

诺拉·杰鲁托——出生于肯尼亚，2022年起代表哈萨克斯坦参赛，并在同年获得国际锦标赛冠军

黛西·杰普克米——出生于肯尼亚，2022年起代表哈萨克斯坦参赛

皮划艇

谢尔盖·托卡尼茨基——出生于乌克兰，2013年起代表哈萨克斯坦参赛

提穆尔·海达罗夫——出生于乌兹别克斯坦，皮划艇世界冠军

网球

叶列娜·热巴金娜——出生于俄罗斯，2018年5月入籍哈萨克斯坦，遗憾的是，她已于25日宣布因病退出本届奥运会网球赛事

尤利娅·普婷塞娃——出生于俄罗斯，2012年开始代表哈萨克斯坦参赛

亚历山大·巴伯里克——出生于俄罗斯，2012年开始代表哈萨克斯坦参赛

亚历山大·舍甫琴科——出生于俄罗斯，2024年开始代表哈萨克斯坦参赛

亚历山大·内多维索夫——出生于乌克兰，2013年由乌克兰转为哈萨克斯坦国籍

自由式摔跤

尤苏普·巴特尔穆尔扎耶夫——出生于达吉斯坦，2013年开始代表哈萨克斯坦参赛

铁人三项

叶卡捷琳娜·莎布丽娜——出生于俄罗斯，2021年开始代表哈萨克斯坦参赛

【编译：木合塔尔·木拉提】