声援巴勒斯坦的浪潮席卷英国高校 该国政府则谴责学生中的反犹主义

抗议声浪 席卷全英国

来自剑桥和牛津等世界最负盛名大学的学生如今并没有在学习，而是走上街头，声援巴勒斯坦。

学生们在校园中搭起了帐篷，在这些营地中过夜。

附近的居民当中，有不少人对这些学生报以同情和支持，并为他们提供了食物。

示威者们要求英国的高等教育机构重新审视自身与以色列之间存在的关系，确保在财政和学术问题上于此相关的透明度。

一位名叫安娜·塞拉菲迪奥的抗议学生说：

- 人们正在遭受饥饿之苦。据联合国儿童基金会统计，目前拉法有 60 万名儿童在挨饿。我认为仅仅承认这一情况是不够的。此外，英国向以色列提供军事和财政援助。有必要停止这一切并采取具体行动。仅仅说情况令人震惊是完全不够的。

Фото: Jose Carlos Fajardo / Bay Area News Group

大学生们发起的抗议声浪几乎席卷了英国全境。

在伦敦、纽卡斯尔、布里斯托尔、沃里克、利兹等城市，都有大学生聚集在教学楼前的空地上，搭起了帐篷营地发起集会示威。

这些活动得到慈善基金的支持和援助。抗议者中不乏犹太人的身影。

参与示威的学生对自己的安全仍有担忧，接受采访时，许多学生不愿意被拍下面部。

一位拒绝透露姓名的学生对哈通社记者表示：

- 我们都知道实际发生的事情。对情况视而不见就是欺骗我们自己。我认为当权者，我们的政府，已经成为否认一切的大师。我们已经看到了南非发生的事情，我们也了解其他遭受种族灭绝的国家的情况。

学生们表示在他们的要求得到满足之前，不会离开营地。

首相谴责反犹太主义 希望教育机构“表现出勇气”

事态发展到了如此程度，以至于英国首相首脑召集了该国十七所教育机构的副校长召开会议。

而他们讨论的主要议题，是打击反犹太主义的有效方法，以及如何保护犹太学生的人身安全。

Фото: wikimedia

里希·苏纳克表示，言论自由并不代表有权恐吓他人。

他建议高等教育机构的负责人要表现出勇气，不要盲从抗议者的过分要求。

圣安德鲁斯大学副校长莎莉·麦普斯通夫人说：

- 大学们正在密切监视校园内的反犹太主义。在会议上，我们收到了关于如何设定重要界限的明确指示。我们希望人们在抗议时不要采取违法行为。

专家批评政府夸大反犹主义色彩

与此同时，也有一些专家断然否认了有关校园反犹太主义猖獗的报道。

他们指出，学生们正在表达他们的公民立场，就像60年前越南战争期间一样。

Фото: DW

这些专家们指出，有许多犹太学生同样不认可以色列的政策，并谴责其在加沙地带的行动。

历史学家阿维·施莱姆说：

- 在英国，伊斯兰恐惧症是一个比反犹太主义更大的问题。现任政府出于政治目的盲目支持以色列，夸大反犹太主义色彩。他们没有考虑到示威者当中有很多犹太学生。

学生中的抗议运动正在蔓延至整个欧洲。在一些地方，有人因与警方发生冲突而被捕。

近日，荷兰、德国、法国、瑞士和奥地利开始了新一波示威活动。

在美国，有大学示威者占领了学校中的建筑物。对于损坏校园财产，以及阻碍正常教学活动的人员，该国警方对他们实施了逮捕和起诉。

【编译：木合塔尔·木拉提】