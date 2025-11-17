哈萨克斯坦电竞选手再度夺得国际赛事冠军

据“Shredingera sporta”Telegram频道消息，达尼拉·戈卢边科以CS2项目参赛，并代表巴西战队FURIA出战。

这位以“Molodoy”昵称为人熟知的哈萨克选手在决赛中对阵Team Falcons。首局Inferno地图中，Team Falcons以13:2领先。然而，FURIA随后连赢两局：Nuke地图以13:9取胜，Train地图则以19:15在加时赛中逆转。

第四局Mirage地图比赛中，达尼拉·戈卢边科发挥出色，拿下32-19-3的亮眼数据，将比赛再次拖入加时。决胜局中，FURIA的明星选手m0NESY、NiKo和kyosuke发挥关键作用，最终帮助战队连续第三次夺得赛事冠军。

据悉，本次比赛的总奖金池为12.5万美元。

接下来，赛季最重要的赛事——StarLadder Budapest Major 2025即将举行，而FURIA被视作本届赛事最具实力的队伍之一。

值得一提的是，根据哈萨克斯坦电子竞技联合会的数据，目前超过150万哈萨克斯坦人积极参与电子竞技活动。

【编译：达娜】