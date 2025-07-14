哈萨克斯坦有150万人参与电子竞技活动

会议重点讨论了将“物理+数字”（Phygital）运动作为一项结合体育运动与数字技术的潜力方向进行发展。

双方就2026年在哈萨克斯坦举办“未来运动会”国际赛事的相关事宜进行了探讨。

哈萨克斯坦旅游和体育部部长叶尔波勒·穆尔扎波森诺夫报告称，筹备工作正按照既定计划有序推进。

Фото: Правительство РК

根据哈萨克斯坦电子竞技联合会的数据，目前超过150万哈萨克斯坦人积极参与电子竞技活动。

在阿斯塔纳举办这一高科技国际赛事将有助于提升青年群体中新运动形式的普及度。

与会者表达了加强在“物理+数字”运动发展领域合作的意愿。

背景资料：Phygital International与覆盖全球98个国家的世界物理+数字社区（WPC）合作。WPC负责制定“物理+数字”项目的规则和标准，并组织区域和国家级选拔赛，为“未来运动会”（Games of the Future）国际赛事选拔参赛者。该组织汇聚了体育、数字技术及市场营销等领域的专业人才。

【编译：木合塔尔·木拉提】