Delta变种冠病病毒或会导致更严重病情

哈通社/努尔苏丹/6月8日 —— 据联合早报网消息，最早在印度发现的德尔塔（Delta）冠病变种病毒是迄今为止传播力最强的变种毒株，医生如今担心这个变种病毒还会导致更严重的病情。

彭博社报道，印度南部最大城市钦奈阿波罗医院的传染病医生加福尔说，与疫情暴发初期相比，他现在看到更多冠病患者都有腹泻问题。

加福尔说：“去年我们自以为已经了解我们的新变种病毒，但它却变了，变得完全不可预测。”不过，他也强调，还需要对这些新的临床表现进行更多研究，才能确定这些症状是否和德尔塔变种病毒相关。

在印度不同地方治疗冠病患者的另外六名医生也发现，感染德尔塔变种病毒的冠病患者会出现的症状包括听力障碍、严重的胃部不适和血凝块等。

他们说，胃痛、恶心、呕吐、食欲不振、听力受损和关节疼痛是这些患者会出现的症状。

根据澳大利亚新南威尔士大学研究人员5月发布的一项研究，最早在南非发现的贝塔（Beta，即B1351）变种病毒和最早在巴西发现的伽玛变种病毒（Gamma，即P1），几乎没有或没有证据表明会引发这类异常的临床症状。

孟买心脏科专家马努丹说，一些患者会出现微血栓或小血栓，严重者甚至会变成坏疽（即组织死亡）。他过去两个月治疗过八名血栓并发症患者，其中两人需要截肢。