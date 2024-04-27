台湾花莲等地27日凌晨又发生三次地震

综合台湾《联合报》《自由时报》和中央社报道，凌晨2时21分花莲近海发生里氏规模6.1地震，震央位于花莲县政府北北东方23公里，地震深度24.9公里。

台北市、新北市等13个县市拉起“国家级警报”。

随后，台湾东海岸再次出现几次规模较小的地震，凌晨2时49分发生里氏规模5.8有感地震，震央位于花莲县政府北北东方29.9公里，震源深度18.9公里。宜兰县、南投县合欢山、台中市德基、新竹县竹东均有明显震感。

台湾中央气象署地震测报中心主任吴健富凌晨向媒体表示，这几起地震依然是4月3日强震的余震序列，因为403地震是规模很大的地震，因此地震序列会做应力调整。

吴健富说，4月23日靠近盐寮地区发生两起里氏规模6以上的余震后，如今又调到北边进行能量释放。

根据台湾中央气象署统计，截至星期六凌晨3时4分，台湾共出现1299次余震，规模6至7的有五起，规模5到6的有62起。其中星期六凌晨前后，至少发生了10次不同震级的地震。

吴健富提醒，403地震序列还在持续当中，虽然个数会随着时间逐渐减少，但还是有机会出现零星较大规模的余震，并带出密集余震。

他预测，403地震的余震还要持续三个月。

花莲东部外海4月3日发生里氏规模7.2大地震，是台湾25年来最强烈的一次地震，造成至少17人死亡。