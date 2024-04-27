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    13:45, 27 四月 2024 | GMT +6

    台湾花莲等地27日凌晨又发生三次地震

    Тайвань маңында екі рет жер сілкінді
    Фото: BBC

    哈萨克国际通讯社讯）据外媒报道，台湾花莲县27日凌晨再发生多起地震，其中最强震度达里氏规模6.1。

    综合台湾《联合报》《自由时报》和中央社报道，凌晨2时21分花莲近海发生里氏规模6.1地震，震央位于花莲县政府北北东方23公里，地震深度24.9公里。

    台北市、新北市等13个县市拉起“国家级警报”。

    随后，台湾东海岸再次出现几次规模较小的地震，凌晨2时49分发生里氏规模5.8有感地震，震央位于花莲县政府北北东方29.9公里，震源深度18.9公里。宜兰县、南投县合欢山、台中市德基、新竹县竹东均有明显震感。

    台湾中央气象署地震测报中心主任吴健富凌晨向媒体表示，这几起地震依然是4月3日强震的余震序列，因为403地震是规模很大的地震，因此地震序列会做应力调整。

    吴健富说，4月23日靠近盐寮地区发生两起里氏规模6以上的余震后，如今又调到北边进行能量释放。

    根据台湾中央气象署统计，截至星期六凌晨3时4分，台湾共出现1299次余震，规模6至7的有五起，规模5到6的有62起。其中星期六凌晨前后，至少发生了10次不同震级的地震。

    吴健富提醒，403地震序列还在持续当中，虽然个数会随着时间逐渐减少，但还是有机会出现零星较大规模的余震，并带出密集余震。

    他预测，403地震的余震还要持续三个月。

    花莲东部外海4月3日发生里氏规模7.2大地震，是台湾25年来最强烈的一次地震，造成至少17人死亡。

    标签:
    国际 地震
    Ерлан Мазан
    编译
    Ерлан Мазан
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