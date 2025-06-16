哈萨克斯坦等多国公民经土库曼斯坦从伊朗安全撤离

土库曼斯坦外交部今日发布通报称，土方正向自伊朗撤离的外国公民提供人道主义援助。

鉴于中东地区当前紧张的军事局势，土库曼斯坦启动紧急机制，允许驻伊朗的外国外交人员及其家属，以及其他滞留人员，经由土库曼斯坦境内撤离。

据通报，截至目前，已有来自哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、罗马尼亚及其他国家的约120名公民通过土伊边境检查站进入土库曼斯坦。

土方已为撤离人员提供交通、餐食、临时住宿及其他生活必需品。

通报指出，在此次人道行动过程中，土库曼斯坦有关国家机构同外国驻土外交使团及国际组织保持了密切协调。土库曼斯坦以此展现了其在人道主义援助、国际合作以及睦邻友好政策方面的坚定立场。

哈萨克斯坦外交部于6月13日就中东地区军事冲突发表声明，强调哈方支持在《联合国宪章》和国际法准则框架内，通过政治外交手段尽快解决当前危机。

6月14日，上海合作组织发布关于伊朗遭受军事打击的声明，强烈谴责以色列对伊朗发动的军事打击。

【编译：阿遥】