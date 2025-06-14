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    10:36, 14 六月 2025 | GMT +5

    彼得罗巴甫尔“Qyzyljar”经济特区扩容

    哈萨克国际通讯社讯）为引入新的外国企业，彼得罗巴甫尔市“Qyzyljar”经济特区进行了扩容，并设立了第五个分区。

    Петропавлда «Qyzyljar» арнайы экономикалық аймағы кеңейтілді
    Фото: СҚО әкімдігі

    据北哈州企业与工业创新发展管理局消息，新的分区已于6月10日根据哈萨克斯坦政府第424号决议设立。得益于此，“Qyzyljar”经济特区的面积增加了24.5公顷，达到236.8公顷。

    新设立的第五分区将实施大型国际投资项目。

    据该州企业与工业创新发展管理局局长达尔汗·埃姆林介绍，新分区将建立一家生产建筑用木制品企业，为此将投资900亿坚戈。该项目预计将创造500个长期就业岗位。目前，该企业正在办理作为

    —对我州区而言，启动此类项目具有多重益处：它将创造新的就业机会，增加财政收入，促进高科技产业发展，并增强外国投资者的信心。同时，投资者也将享受多项优惠——经济特区参与者可获得税收和海关减免，这反过来又提高了投资者在哈萨克斯坦开展业务的效率。-他说。

    自2019年运营至今，“Qyzyljar”经济特区已吸引了21家公司入驻，累计投资额达3159亿坚戈，并创造了约4000个新就业岗位。

    【编译：阿遥】

    标签:
    投资 北哈州 经济
    Ерлан Мазан
    Ерлан Мазан
    编译
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