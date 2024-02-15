卡塔尔的馈赠：上亿美元的合作项目和无价的“建国者宝剑“

卡塔尔以非常隆重的仪式迎接哈萨克斯坦总统

国家元首13日晚飞抵多哈国际机场，而当天在机场迎接哈萨克斯坦总统的，是卡塔尔的统治者、卡塔尔埃米尔谢赫·塔米姆·本·哈马德·阿勒萨尼。

14日在埃米里迪万（Amiri Diwan）官邸，卡塔尔埃米尔更是举行隆重的欢迎仪式，迎接哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的到访。

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托卡耶夫总统此行目标明确，相关议程非常紧凑，并且也堪称成果丰硕。

在与卡塔尔埃米尔的会晤中，总统强调指出，有必要将哈萨克斯坦和卡塔尔之间的双边关系提升到一个新的高度，并建议将双方的关系提升至全面战略合作伙伴关系等级。

而卡塔尔埃米尔则表示，该国非常期待落实与哈萨克斯坦在能源、经贸和投资领域的合作项目。

- 此次访问期间，您将同我国大型商界代表举行会谈。我相信这将对上述领域合作的发展带来新的动力。-卡塔尔埃米尔谢赫·塔米姆·本·哈马德·阿勒萨尼说。

卡塔尔——哈萨克斯坦未来的十大投资国家之一

托卡耶夫认为，卡塔尔未来10年将成为哈萨克斯坦10大投资国家之一。他表示，哈方有意向卡塔尔市场的出口60种非原材料产品，总价值达2.5亿美元。此外，计划将双边贸易量提升至5亿美元。

会谈中，两国元首就农业、交通物流和旅游问题进行了讨论。具体来说，哈萨克斯坦总统邀请卡塔尔共建连接海湾和中亚的多式联运网络。这将有助于刺激该地区的经济活动。

托卡耶夫总统表示，哈国计划到2030年将水浇地面积增加到300万公顷。当前，哈萨克斯坦已跻身世界10大小麦和面粉生产国。他强调，推动农业领域的合作具有巨大潜力。

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与此同时，双方还就加强人文领域合作问题进行了讨论。哈萨克斯坦总统提议，2025年在两国举行文化日活动。他表示，相信该活动为加深两国人民之间的友谊。

此次访问期间 双方签署了哪些合作协议？

国家元首在此次对卡塔尔的国事访问框架下，与卡塔尔埃米尔共同见证了以下重要的合作文件的签署：

哈萨克斯坦和卡塔尔之间的引渡条约； 哈萨克斯坦和卡塔尔之间刑事案件司法协助协定； 哈萨克斯坦和卡塔尔政府间关于哈萨克斯坦工人在卡塔尔就业监管协定； 哈萨克斯坦数字发展、创新和航空航天工业部与卡塔尔通信和信息技术部之间的合作备忘录； 哈萨克斯坦劳动和社会保障部与卡塔尔家庭和社会发展部之间的相互谅解备忘录； 哈萨克斯坦文化和信息部与卡塔尔体育和青年部之间的2024-2026年合作规划； 哈萨克斯坦反腐败行动署与卡塔尔行政管理和透明度管理局之间的相互谅解备忘录； "萨姆鲁克-卡泽纳”国家基金、哈萨克斯坦能源部与卡塔尔Power International Holding公司之间的联合落实能源和天然气领域项目协议； 哈萨克天然气（QazaqGaz）公司与卡塔尔UCC Holding之间在卡沙甘油田建设天然气加工厂项目协议。

总统获赠卡塔尔建国者宝剑

哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在对卡塔尔进行的国事访问期间，获赠卡塔尔建国者谢赫·贾西姆·本·穆罕默德·阿勒萨尼曾经佩戴的一柄宝剑的高级复制品。卡塔尔埃米尔谢赫·塔米姆·本·哈马德·阿勒萨尼亲自将这柄宝剑赠送给了哈萨克斯坦总统，以感谢托卡耶夫为两国以及全人类共同发展而做出的努力。

建国者谢赫·贾西姆·本·穆罕默德·阿勒萨尼的宝剑是卡塔尔的最高国家象征。这是卡塔尔国建国者谢赫·贾西姆·本·穆罕默德·阿勒萨尼在1827年至1913年所持剑的精确复制品。刀鞘镀金（18克拉），两面均有装饰。刀刃由珍贵的不锈钢铸造，手柄由骆驼骨制成，镶嵌玛瑙和电气石。

2016年，这把剑首次被赠送给沙特阿拉伯国王萨勒曼·本·阿卜杜勒阿齐兹·阿勒沙特。后来在2021年和2022年，埃米尔将该剑赠送给阿曼苏丹海赛姆·本·塔里克和西班牙国王费利佩六世。

会见卡塔尔首相兼外交大臣

哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫14日会见卡塔尔首相兼外交大臣穆罕默德·本·阿卜杜勒拉赫曼·阿勒萨尼。

哈萨克斯坦总统在会谈中呼吁两国政府关注具体经济问题，以加快贸易步伐。

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托卡耶夫总统表示，哈萨克斯坦对“中间走廊”跨里海国际运输线的发展寄予厚望。他同时还指出，哈方高度重视开辟海湾地区市场和新的过境运输线问题。此外，哈萨克斯坦总统邀请卡塔尔企业积极参与哈萨克斯坦大型基础设施建设项目。

会谈中，双方还就农业、数字化和能源领域合作问题进行了深入讨论。

哈萨克-卡塔尔投资圆桌会议

托卡耶夫总统14日出席了在多哈举行的哈萨克斯坦-卡塔尔投资圆桌会议。

国家元首向卡塔尔政府和卡塔尔商人协会对两国经济关系发展的一贯支持表示感谢。他同时还表示，在世界面临前所未有的挑战之际，将政治意愿和经济活动结合起来至关重要。

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总统指出，哈萨克斯坦选择的方向有些方面与卡塔尔相似。包括卡塔尔在内的许多外国企业关注着哈萨克斯坦的开放政策、巨大的资源和自由市场改革。奠定多元化、稳定经济的基础是哈萨克斯坦的主要任务。

-我提出了一个新的经济方向。这一倡议旨在实施结构性改革，以创建一个快速发展的国家。这是一项雄心勃勃但可以实现的任务。去年，哈萨克斯坦国内生产总值达2650亿美元。当前，我们的目标是到2029年将这一数字增加到4500亿美元。成为，去年的经济增速达到5.1%。这几乎是世界经济增长预测的两倍。我们计划，中期保持经济增长至少6%的水平。 2022年，我们吸引外商直接投资280亿美元。外贸成交额达到1360亿美元。为继续成为中亚地区外国直接投资的主要国家，哈萨克斯坦按照全球最高标准启动了新的投资周期。-他说。

国家元首提议，重振哈-卡高级别联合委员会和工商理事会工作，为两国伙伴关系注入新动力。他同时强调，哈方表示相信不久前批准的相互促进和保护投资协定将加强两国投资合作。

-今天会见谢赫·塔米姆·本·哈马德·阿勒萨尼殿下时，我提议首先要把双边贸易额增加到5亿美元。我们可以向卡塔尔市场供应机械、钢铁、农产品等优质商品。同时，卡塔尔可通过哈萨克斯坦进入GDP达2.6万亿美元的欧亚经济联盟市场。我们是与中国接壤的国家。这是“一带一路”框架下的贸易良机。-他说。

总统表示，得益于免签证制度和每周约20个直航航班，哈萨克斯坦与卡塔尔的关系比以往任何时候都更加牢固。与此同时，哈萨克斯坦正在积极致力于多元化和扩大其运输和物流潜力。

-我们的主要基础设施项目包括里海最大的枢纽之一阿克套港、阿斯塔纳和阿拉木图国际机场、许多快速发展的铁路和高速公路，以及高质量的物流网络和枢纽。我们对跨里海国际运输通道或中部走廊的发展寄予厚望。我们相信，卡塔尔企业和金融机构将因考虑该领域的商业和投资机会而受益匪浅。今天我们将签署各类商业文件，总投资额约为180亿美元。这也充分表明我们发展经济合作的决心。-托卡耶夫说。

哈萨克斯坦总统邀请卡塔尔企业参与钴、锂等世界经济所需的非常重要原材料的生产和加工。除此之外，托卡耶夫表示对农业领域的合作寄予厚望。

卡塔尔埃米尔：期望与哈萨克斯坦建立更加可持续的伙伴关系

سعداء بزيارة الرئيس قاسم جومارت توكاييف، وبمباحثاتنا حول تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين قطر وكازاخستان. متفقان بشأن آليات تطوير التعاون الثنائي بين بلدينا الصديقين، ونتطلع إلى مزيد من التعاون المثمر، بما يؤسس لشراكة مستدامة على قدر التطلعات المشتركة والطموحات المرجوة. pic.twitter.com/vY0e8RmaBD — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) February 14, 2024

卡塔尔埃米尔谢赫·塔米姆·本·哈马德·阿勒萨尼表示，他对哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫访问多哈的成果感到满意。

-我对哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统的访问以及双方关于发展卡塔尔和哈萨克斯坦经贸关系的讨论感到满意。我们商定了两国友好合作发展机制，并期望在共同的愿望和目标的指引下，建立更加可持续的伙伴关系。-卡塔尔埃米尔在他的社交媒体账户上表示。

【编辑：木合塔尔·木拉提】