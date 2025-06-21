12:24, 21 六月 2025 | GMT +5
圣彼得堡论坛：哈萨克斯坦深化哈俄战略伙伴关系并拓展经贸合作
（哈萨克国际通讯社讯）在2025年圣彼得堡国际经济论坛期间，哈萨克斯坦共和国第一副总理罗曼·斯卡利亚尔代表哈方出席会议，并与俄罗斯及多国合作伙伴就深化经贸与投资合作举行了一系列高层会谈.
本届论坛作为全球重要的政商对话平台，为哈方推动国家经济利益和落实重点产业项目提供了关键契机。在与俄罗斯联邦政府官员的会谈中，双方围绕工业、能源、交通等多个重点方向进行了深入交流。
在与俄罗斯联邦政府第一副总理丹尼斯·曼图罗夫的会谈中，双方重点讨论了机械制造与化工行业的联合项目，并同意加快推进本地化生产和数字化转型合作。
罗曼·斯卡利亚尔还与俄罗斯天然气工业公司（Gazprom）总裁阿列克谢·米勒就天然气领域的长期合作进行了磋商，强调加强能源领域伙伴关系的必要性。
在与俄罗斯副总理亚历山大·诺瓦克的会晤中，双方重申将推进炼油、电力项目合作，确保能源资源供应的可持续性。
同时，斯卡利亚尔还与俄副总理马拉特·胡斯努林就交通和物流基础设施发展交换意见，围绕优化国际运输走廊、推进基础设施联合建设等议题达成共识。
除政府层级的磋商外，罗曼·斯卡利亚尔还会见了多家来自俄罗斯及其他国家的龙头企业代表，涵盖能源、机械制造、农工一体化及金融服务等领域。双方就投资引进、高新技术项目落地及联合创新生产等方面进行了积极探讨。
【编译：达娜】