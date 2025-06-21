圣彼得堡论坛：哈萨克斯坦深化哈俄战略伙伴关系并拓展经贸合作

本届论坛作为全球重要的政商对话平台，为哈方推动国家经济利益和落实重点产业项目提供了关键契机。在与俄罗斯联邦政府官员的会谈中，双方围绕工业、能源、交通等多个重点方向进行了深入交流。

在与俄罗斯联邦政府第一副总理丹尼斯·曼图罗夫的会谈中，双方重点讨论了机械制造与化工行业的联合项目，并同意加快推进本地化生产和数字化转型合作。

罗曼·斯卡利亚尔还与俄罗斯天然气工业公司（Gazprom）总裁阿列克谢·米勒就天然气领域的长期合作进行了磋商，强调加强能源领域伙伴关系的必要性。

在与俄罗斯副总理亚历山大·诺瓦克的会晤中，双方重申将推进炼油、电力项目合作，确保能源资源供应的可持续性。

同时，斯卡利亚尔还与俄副总理马拉特·胡斯努林就交通和物流基础设施发展交换意见，围绕优化国际运输走廊、推进基础设施联合建设等议题达成共识。

除政府层级的磋商外，罗曼·斯卡利亚尔还会见了多家来自俄罗斯及其他国家的龙头企业代表，涵盖能源、机械制造、农工一体化及金融服务等领域。双方就投资引进、高新技术项目落地及联合创新生产等方面进行了积极探讨。

Фото: primeminister.kz

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【编译：达娜】