迪玛希的中国粉丝首次赴哈 体验音乐和文化之旅

- 听说这是您第一次来到哈萨克斯坦，能谈谈你此行的目的和你的背景吗？

- 是的，这是我第一次来。我从10岁开始在挪威生活，但我来自中国香港，一直认为自己是中国粉丝。这次专程为迪玛希而来，通过他，我对哈萨克斯坦的传统和文化产生了很大的兴趣。哈萨克文化与我从小在中国及后来在挪威的生活环境非常不同，给我带来了很大的吸引力，所以特别想亲自体验一下。我第一次知道迪玛希是在2017年的《歌手》节目，但真正开始关注他是在2022年，当时我在YouTube上看到他表演《Unforgettable Day》的视频，那一瞬间我被他的声音深深打动，甚至感动得流泪。

- 听起来迪玛希的音乐对您有很大的影响。

- 是的，当时我的生活状态很低迷，但迪玛希的歌声仿佛在安慰我，给了我力量。从那时起，我开始听他的其他歌曲，发现他的音乐有种特殊的力量，能够触动人的内心。

- 您已经去过几次迪玛希的演唱会了，这次有什么特别的期待吗？

- 这是我第四次参加他的演唱会，之前还参加过在布达佩斯和安塔利亚的演唱会。这次我特别期待他能演唱《人生》和《Angel Love》，还有《Unforgettable Day》，尤其是《Unforgettable Day》让我第一次认识他，我到现在都记得第一次听这首歌时的震撼。

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

- 您说您是通过迪玛希开始了解哈萨克斯坦？这次旅行有什么特别的感受吗？

- 是的，之前我对哈萨克斯坦了解很少，但通过迪玛希我学到了很多关于这个国家的文化。哈萨克斯坦给我留下了非常深刻的印象。这里的人民非常友善和热情，不仅仅是热情好客，他们真的愿意信任你。我到目前为止已经在这里待了五天，去了阿拉木图和阿斯塔纳，遇到很多乐于助人的人，他们会在不求回报的情况下帮助我，这种感动让我几次想流泪。有一次，我去拿行李，但我忘记给钱了，当我想起来再回去时，那个人仍然等着我，相信我会回来付款。还有一次，我在博物馆附近遇到一位女士，她知道我没带当地货币，主动把自己的钱给我让我坐车去购物中心。这样的事情让我感受到这里的人们是多么真诚。

- 您还参观了哪些地方？有没有参加其他活动呢？

- 我去了阿拉木图的恰伦大峡谷和阔勒赛湖，还有阿斯塔纳的拜杰列克塔，哈萨克斯坦的自然景观非常美丽。我还在阿斯塔纳参观了民俗村，观看了游牧民族运动会的比赛，包括骑马射箭和叼羊比赛（Kokpar），这些比赛都非常有趣，特别是叼羊比赛，我非常喜欢。

【编译：达娜】