哈萨克斯坦的中国旅游年正式开幕

据旅游和体育部消息，此次活动吸引了众多贵宾参加，包括哈萨克斯坦旅游和体育部长叶尔波勒·穆尔扎波森诺夫、中国文化和旅游部长孙业礼、哈萨克斯坦国家博物馆馆长别热克·阿布德哈里吾勒，以及中国国家丝绸博物馆副馆长张成明等。

穆尔扎波森诺夫部长在致辞中强调，中哈两国在各领域的联系紧密，友谊深厚。他指出，在“一带一路”倡议框架下，两国关系正迈向新高度，旅游业已成为促进两国人民相互了解的重要纽带。

- 我衷心祝贺大家见证“哈萨克斯坦中国旅游年”的开幕！去年，哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫与中华人民共和国国家主席习近平在阿斯塔纳宣布2025年为“哈萨克斯坦中国旅游年”，这是继2024年“中国哈萨克斯坦旅游年”后的延续。这项重大活动为两国旅游合作开启了新篇章。在此，我特别感谢我的同事孙业礼部长为推动两国旅游和文化交流所作的巨大贡献。

穆尔扎波森诺夫还提出了一系列旨在支持两国旅游合作的举措，包括引入“欢迎中国”（Welcome Chinese）项目，为中国游客在哈萨克斯坦创造更便捷的旅游条件。该项目将帮助酒店、旅游公司及相关设施更好地满足中国游客的需求。此外，他还提议举办结合旅游、体育与文化的独特跨境马拉松，并通过加强旅游高等院校间的学术交流，促进知识与经验的分享。

值得一提的是，2024年对中哈两国旅游发展具有重要意义。去年“中国哈萨克斯坦旅游年”期间，中国各大城市举办了37场活动，显著推动了游客流量的增长。2024年，来自中国的游客数量达到65.5万人次，同比增长78%，相比2023年的36.7万人次大幅提升。

【编译：木合塔尔·木拉提】