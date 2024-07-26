13:21, 26 七月份 2024 | GMT +6
诺贝尔奖得主钟来权参观贝雷尔博物馆 感叹大草原千年文化
（哈萨克国际通讯社讯）近日，哈萨克斯坦贝雷尔保护区博物馆迎来了一位特殊的贵宾——诺贝尔和平奖得主、国际能源奖国际授奖委员会负责人钟来权。据文化和信息部新闻处消息，这位来自韩国的贵宾在参观这座博物馆后，对大草原千年历史以及萨克人（斯基泰人）和突厥人丰富的文化深感震撼。
贝雷尔遗址是位于哈萨克斯坦东哈州卡屯卡拉盖地区的大型墓葬群，是一个保存完好、文化底蕴深厚的历史遗址。博物馆工作人员介绍，贝雷尔古墓群是哈萨克斯坦唯一保存有机质发现的遗址。因出土了游牧贵族墓葬和独具特色的斯基泰-西伯利亚动物风格艺术珍品，贝雷尔遗址享誉全球。
钟来权在参观过程中，仔细观看了早期铁器时代游牧民族的文化遗存。这些展品包括保存完好的衣物、马具、木制品、马鞍、织物、木制餐具、皮革和毛毡制品等，展现了当时游牧民族精湛的工艺和丰富的生活方式。
贝雷尔博物馆不仅吸引了国际贵宾的目光，也在哈萨克斯坦民众中广受欢迎。据统计，年初至今，已有近五千名游客参观了该博物馆。
据了解，在1998年的一次考古发掘中，学者们在贝雷尔古迹第11号坑中，出土了13具身披金甲的战马遗骸。包括这几具文物在内，在贝雷尔遗址中出土的众多文物，将成为此次展览中的重要组成部分。
【编译：阿遥】