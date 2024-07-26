诺贝尔奖得主钟来权参观贝雷尔博物馆 感叹大草原千年文化

贝雷尔遗址是位于哈萨克斯坦东哈州卡屯卡拉盖地区的大型墓葬群，是一个保存完好、文化底蕴深厚的历史遗址。博物馆工作人员介绍，贝雷尔古墓群是哈萨克斯坦唯一保存有机质发现的遗址。因出土了游牧贵族墓葬和独具特色的斯基泰-西伯利亚动物风格艺术珍品，贝雷尔遗址享誉全球。

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钟来权在参观过程中，仔细观看了早期铁器时代游牧民族的文化遗存。这些展品包括保存完好的衣物、马具、木制品、马鞍、织物、木制餐具、皮革和毛毡制品等，展现了当时游牧民族精湛的工艺和丰富的生活方式。

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贝雷尔博物馆不仅吸引了国际贵宾的目光，也在哈萨克斯坦民众中广受欢迎。据统计，年初至今，已有近五千名游客参观了该博物馆。

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据了解，在1998年的一次考古发掘中，学者们在贝雷尔古迹第11号坑中，出土了13具身披金甲的战马遗骸。包括这几具文物在内，在贝雷尔遗址中出土的众多文物，将成为此次展览中的重要组成部分。

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【编译：阿遥】