哈马斯拒绝加沙地带最新停火协议提案

新一轮加沙停火谈判16日在卡塔尔首都多哈结束。卡塔尔、美国和埃及在会后发表声明，称美国向哈马斯和以色列提出了一项以过去数周双方达成的协议为基础的过渡性提案。

据美国阿克西奥斯新闻网站消息，哈马斯表示，该提案符合内塔尼亚胡要求，包括拒绝永久停火，拒绝以军从加沙地带全面撤离，控制内察里姆走廊、拉法口岸和“费城走廊”。哈马斯称，内塔尼亚胡还推翻了此前作出的让步，在囚犯交换过程中设定了新的条件。

据路透社消息，哈马斯呼吁调解人承担责任，强制以色列执行此前商定的内容。

据以色列总理办公室网站消息，内塔尼亚胡18日称，在努力带回人质的同时，以色列坚持已确定的原则，这些原则对以色列的安全至关重要。他强调，有些事情可以灵活处理，有些则不能。

综合《以色列时报》与以色列第12频道电视台报道，谈判的分歧点之一是，内塔尼亚胡要求以国防军继续部署在“费城走廊”，防止哈马斯将武器走私至加沙地带并重组军队。

以色列谈判小组成员告诉内塔尼亚胡，如果不在这个问题上妥协，就不会达成协议，并敦促其保持灵活性。

“费城走廊”是指沿加沙地带与埃及边界延绵14公里的狭长地带。根据1979年埃及和以色列签订的和平条约，这一狭长地带被设立为由以色列军队控制和巡逻的缓冲区。2007年哈马斯获得加沙地带控制权后，这一缓冲区被哈马斯控制。

路透社称，就在哈马斯发表声明前数小时，美国国务卿布林肯抵达以色列。这是自去年10月7日新一轮巴以冲突爆发以来，布林肯第九次访问中东地区。

据美联社消息，一名与布林肯同行的高级官员表示，布林肯抵达该地区正值停火谈判的“关键时刻”。布林肯将向各方施压，强调迅速完成停火谈判以结束加沙地带平民所受苦难、防止冲突席卷该地区的重要性。

据巴勒斯坦通讯社18日消息，在过去24小时，以军对加沙地带发动2次袭击，已造成25人死亡、72人受伤。报道称，自去年10月7日新一轮巴以冲突爆发以来，以军袭击已造成40099人死亡，92609人受伤。

另据《以色列时报》报道，以战机18日袭击了一台位于黎巴嫩南部的黎真主党火箭发射器。此外，以国防军称，一枚火箭当晚从黎巴嫩射向以北部什图拉地区，袭击并未造成人员受伤。