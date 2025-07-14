热巴金娜世界排名跌至第13位

哈萨克斯坦头号女单选手叶烈娜·热巴金娜在温布尔登止步第三轮，世界排名从第11位下滑至第13位。

同样，尤利娅·普婷佐娃在首轮比赛中不敌最终进入决赛的美国选手阿曼达·阿尼西莫娃，排名从第33位滑落至第43位。

世界排名榜首依然由白俄罗斯选手阿丽娜·萨巴伦卡领跑，美国选手科里·高夫位列第二。波兰选手伊加·斯维亚泰克凭借温布尔登冠军头衔，从第4位跃升至前三。

在女双排名中，哈萨克斯坦头号女双选手安娜·达尼丽娜从第8位降至第10位。尤利娅·普婷佐娃从第59位上升至第57位，吉别克·库兰巴耶娃从第124位升至第122位。女双前三名分别为捷克选手卡特日娜·西尼亚科娃、美国选手泰勒·汤森以及从第6位升至第3位的拉脱维亚选手叶莲娜·奥斯塔彭科。

在WTA年度积分榜（冠军积分榜）中，萨巴伦卡以7395分位居榜首，斯维亚泰克以5983分升至第二，高夫以4609分退居第三。热巴金娜以2536分从第8位降至第9位，普婷佐娃以734分从第43位降至第52位。

【编译：木合塔尔·木拉提】